Трамп вызвал переполох среди чиновников США

Президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter сообщил, что предыдущий глава Белого дома Барак Обама санкционировал прослушку его телефона во время предвыборной кампании. Эти слова возымели эффект информационной бомбы и вызвали настоящий переполох среди американских чиновников. Так, директор ФБР Джеймс Коми потребовал от министерства юстиции США опровергнуть это заявление, передает РИА ФАН. Он уверен, что слова Дональда Трампа бросют тень на его ведомство. Коми уверен, что если эта информация не может быть опровергнута, то Минюст США должен разъяснить, что она значит. Отмечается, что если команда Трампа сможет доказать его обвинение, то это покажет прямое нарушение администрацией Обамы законов США и может иметь далеко идущие последствия.