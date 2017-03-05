У Захаровой появилась красивая соперница
Эффектную блондинку Хизер Нойерт уже называют соперницей официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой. На новом посту журналистка сменит контр-адмирал ВМС США, который был рупором Годепа с мая 2015 года.
Важно отметить, что до этого Нойерт не занимала какие-либо должности, связанные с политикой и дипломатией. На телеканале Fox News журналистка ведет утреннее шоу – одну из любимых передач Дональда Трампа.
При этом Нойерт имеют активную политическую позицию. Она неоднократно высказывалась в социальных сетях в поддержку Донаьда Трампа и курса Республиканской партии. Кроме того, журналистка является членом Совета по международным отношениям – частной американской организации, которая ведет деятельность в сфере внешнеполитических связей.
Официально о назначении Нойерт на новый пост будет объявлено позднее. Предположительно, самостоятельно вести еженедельные брифинги журналистка начнет в течение недели.
Примечательно, что Нойерт стала уже вторым сотрудником Fox News, который с приходом власти Дональда Трампа попал на государственную службу. До этого "повышение" получил Джонатан Вахтел – он стал представителем миссии США в ООН.
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