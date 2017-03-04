Секрет президента Путина

Март 2012 года стал началом третьего президентского срока Владимира Путина. Свои цели в качестве главы государства российский лидер раскрыл в инаугурационной речи, эти положения впоследствии получили название "майских указов". Что удалось выполнить президенту за пять лет, прошедшие с момента его избрания? И в чем секрет популярности Путина?

Деятельность Владимира Путина на посту президента одобряют более 86% россиян. Такие цифры приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения, который провел опрос в последнюю неделю февраля. Стоит отметить, что рейтинг Путина традиционно высок: по данным социологов, он по большей части колеблется в рамках 75-85%.

Недоброжелатели упорно пытаются убедить общественность, что приводимые исследователями цифры не соответствуют действительности. Однако против фактов не попрешь: россияне ценят своего лидера. В заслугу ему большинство граждан ставят в первую очередь то, что Россия заставила мир с собой считаться. Все три президентских срока Путин последовательно проводил политику, направленную на восстановление потенциала страны и ее позиции на геополитической арене.

Цели развития страны, определенные в 11 "майских" документах, касаются всех сфер жизни государства: социальной, экономической, внешнеполитической, демографической и оборонной. Президент пристально следит за реализацией поставленных им задач. И небрежности в этой работе не прощает: несколько министров и губернаторов, не уделивших должного внимания президентским поручениям, лишились своих постов.

Популярность президента некоторые политологи связывают с внешнеполитическими достижениями России. Другие же считают, что высокие рейтинги обусловлены тем, что в условиях резкого осложнения внешнеполитической обстановки, кризиса экономической политики правительства, сокращения государственного бюджета президент не стал жертвовать социальным благополучием россиян. Благодаря этому за прошедшие годы Владимиру Путину удалось стать лидером, а не просто избранным главой государства.

Хотя, одно другого не исключает. Воссоединение Крыма с Россией – событие исторического масштаба. После госпереворота на Украине в феврале 2014 года Путин, основываясь на итогах референдума среди жителей Крыма, принял решение, которое называет восстановлением справедливости. Несмотря на противодействие этому шагу со стороны Украины и Запада, российские власти не раз подчеркивали: Крым вернулся в Россию навсегда.

Успех Воздушно-космических сил России в Сирии спутал карты тем силам, которые намеревались уничтожить легитимную власть в Дамаске. Сирийская армия при поддержке российских ВКС освободила от террористов большую часть территории страны. В итоге лидер запрещенной во многих странах (в том числе и в России) группировки "Исламское государство" признал поражение боевиков и призвал своих сторонников спрятаться в горах. То есть, Москва сделала в Сирии за короткий срок то, чего западно-арабская коалиция не смогла (или, скорее, не хотела) добиться за пару лет.

С экономикой все складывалось непросто. К общему для всех стран кризису Запад эксклюзивно для России добавил санкции (которые, якобы, должны способствовать выполнению Москвой Минских соглашений – в отношении которых та же Москва выступает гарантом, но никак не стороной конфликта). Однако и из этого положения страна вышла достойно. В частности, ответное эмбарго на ввоз сельхозпродукции из ЕС дало такой толчок отечественным аграриям, что Россия сразу вернула себе первое место в мире по экспорту зерна.

"Феномен Путина" возник как ответ на ожидания народа от власти, считают политологи. Популярность лидера в народе растет благодаря тому, что Путин переформатировал отношения между властью и обществом. В частности, чиновникам теперь запрещено иметь счета за рубежом, их доходы контролируются. В последнее время резко активизировалась борьба с коррупцией.

Импонирует россиянам также колоссальные собранность и активность, которую показал президент в тяжелой обстановке антироссийских санкций и кризиса. Надо сказать, что Владимир Путин нравится, как лидер, не только гражданам своей страны. Несмотря на развернутую на Западе антироссийскую кампанию, многие европейцы и американцы заявляли, что хотели бы видеть его своим президентом. Даже ведущие западные СМИ, не отличающиеся теплыми чувствами к России, неоднократно за минувшие пять лет признавали Путина "человеком года". "Самый влиятельный человек мира четвертый год подряд - президент России – распространяет влияние своей страны почти на каждый уголок земного шара", писал в конце 2016-го журнал Forbes.

Сегодня за Владимира Путина готовы голосовать подавляющее большинство россиян. Пойдет ли он на очередные выборы? Однозначного ответа на этот вопрос российский лидер пока не дает. А в президентской пресс-службе заявляют, что тема выборов, которые пройдут в 2018 году, в кремлевской повестке дня пока не стоит. Но главное – Путин еще раз напомнил миру о "феномене" России. Она иногда гнется. Но никогда не ломается.