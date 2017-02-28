Началась подготовка встречи Путина и Трампа

Замглавы МИД России Сергей Рябков сообщил о начале подготовки встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. Однако ее дата и место еще не определены, передает "Газета.ru".

"Практическая подготовка к ее проведению запущена, и на этот счет есть взаимопонимание с американской стороной", – сказал Рябков, отметив, что в настоящее время двусторонние отношения Москвы и Вашингтона находятся в низшей точке со времен холодной войны.