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Политика

Порошенко оборвал Путину телефон под присмотром Меркель

Ангела Меркель и Петр Порошенко. Фото: GLOBAL LOOK press
Петр Порошенко действительно звонил Владимиру Путину. Два раза. Киев признал факт тайных телефонных переговоров президентов Украины и России.
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Президент Украины звонил в Москву не по своей воле. Контакты состоялись в координации с европейскими партнерами по "нормандскому формату", сообщили в пресс-службе украинского президента. Там уточнили, что Петр Порошенко провел два телефонных разговора с президентом России Владимиром Путиным во время обострения ситуации в Донбассе.

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"Во время обострения ситуации на Донбассе, для того чтобы остановить постоянные обстрелы Авдеевки и восстановить энергоснабжение города, а также, чтобы освободить заложников, в частности Олега Сенцова, Романа Сущенко, президент Украины провел два телефонных разговора с президентом России", – цитирует комментарий пресс-службы издание УНИАН. Отсутствие сообщений о контактах президентов Киев объясняет тем, что разговоры были безрезультатными.

Ранее Dni.Ru писали со ссылкой на газету "Коммерсантъ", что с начала года лидеры двух стран разговаривали четыре раза. Предпоследний – 11 февраля, на следующий день после визита в Москву президента Словении Борута Пахора. А последняя беседа состоялась 21 февраля по инициативе украинской стороны и продолжалась около 20 минут.

Назывались и причины, по которым контакты лидеров не афишируются. Если пресса будет регулярно сообщать о переговорах, критики украинского президента в радикальном лагере получат очередной повод обвинить его в "сговоре с агрессором за спиной народа".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил информацию украинских СМИ о том, что за время обострения в Донбассе Владимир Путин и Петр Порошенко созванивались как минимум дважды. "Имел место обмен мнениями и обеспокоенностями в связи с эскалацией напряженности. Могу подтвердить, что имели место рабочие телефонные контакты двух президентов", – сообщил Песков. На уточняющий вопрос о том, обсуждалась ли тема прекращения огня в Авдеевке, пресс-секретарь ответил отрицательно.

Автор: Игорь Силецкий2 марта 2017, 14:46

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