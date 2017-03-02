Украина исчезнет с карты мира через два месяца

Государство Украина прекратит существование через 60 дней, убежден Александр Захарченко. По мнению главы непризнанной Донецкой народной республики, "гвоздем в крышку гроба" стало решение о национализации украинских предприятий в ДНР и ЛНР.

Ополченцы ДНР готовы к возможному обострению ситуации на линии соприкосновения. Однако они не хотят идти в бой первыми. Тем более что для государства Украина настали последние дни. "Для Украины будет лучше ужасный конец, чем ужас без конца", – заявил Александр Захарченко в эфире передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

По мнению Захарченко, отсчет уже пошел, а каждый день – это "гвоздь, который вбивается в крышку гроба" Украины. "Максимум 60 дней – и государство практически перестанет существовать", – ответил глава ДНР на вопрос Соловьева о последствиях перевода под внешнее управление украинских предприятий в Донбассе.

Украинские радикалы в конце января заблокировали движение грузовых поездов с углем, следующих с территории ЛНР. Позже был перекрыт железнодорожный переезд у города Бахмут в ДНР, а блокаду объявили бессрочной. Свои действия активисты, в числе которых – и депутаты Верховной рады, объяснили борьбой с контрабандой.

Служба безопасности Украины назвала действия радикалов популистскими и незаконными. Из-за блокады Донбасса в стране начались перебои с поставками угля. Власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике для экономии ресурсов. По словам президента Петра Порошенко, если блокада Донбасса продолжится, десятки тысяч оставшихся без работы шахтеров пойдут в ополчение ДНР и ЛНР.

Однако непризнанные республики Донбасса предприняли ответные шаги. В ночь на 1 марта стало известно, что власти ДНР и ЛНР ввели внешнее управление на украинских предприятиях, а их продукция будет поставляться в Россию. По самым скромным подсчетам, Киев потерял около пяти миллиардов долларов ежегодного дохода.