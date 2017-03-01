Назван кандидат на пост посла США в России

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон ведет переговоры относительно кандидатуры на пост посла в России. Вероятно, эта должность достанется экс-губернатору Юты Джону Хантсману.

Политики обсуждали такую возможность еще неделю назад во время личной встречи, передает "Газета.ru". Высокопоставленные источники CNN отмечают, что госсекретарь до сих пор согласовывает с кандидатом детали назначения.