Назван кандидат на пост посла США в России

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон ведет переговоры относительно кандидатуры на пост посла в России. Вероятно, эта должность достанется экс-губернатору Юты Джону Хантсману.
Политики обсуждали такую возможность еще неделю назад во время личной встречи, передает "Газета.ru". Высокопоставленные источники CNN отмечают, что госсекретарь до сих пор согласовывает с кандидатом детали назначения.
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