Донбасс нанес Киеву сокрушительный удар

Национализация предприятий в Донбассе нанесла Киеву сокрушительный экономический удар. Так эксперты комментируют введение внешнего управления украинскими компаниями в ДНР и ЛНР.

Шаги руководства Донецкой и Луганской народных республик – не "отжим", а вынужденная мера, как и заявили ранее в Кремле. Эти предприятия сегодня остро нуждаются в кооперации с Россией, подчеркнул заместитель директора Института стран СНГ Игорь Шишкин.

"Если изначально вопрос национализации украинских предприятий власти ЛНР и ДНР не поднимали, пытаясь добиться мирных договоренностей, то после введения Киевом блокады Донбасса ситуация резко изменилась. Остановились градообразующие предприятия, миллионы украинцев лишились заработка. Украинские власти просто не оставили выбора самопровозглашенным республикам", – заявил политолог в интервью изданию "Экономика сегодня".

Шишкин отметил, что вопрос отъема "прихватизированных" предприятий Донбасса у захвативших их в 1990-е олигархов звучал с момента народного восстания в Луганске и Донецке в 2014 году. По словам эксперта, внешнее управление и взятие под контроль не изменит уже заключенных договоренностей с поставщиками и покупателями. Просто потоки доходов будут перенаправлены из карманов олигархата в бюджеты непризнанных республик.

По мнению эксперта, национализацией республики Донбасса нанесли Киеву мощный удар – в первую очередь финансовый. Однако без помощи России комбинатам, заводам и фабрикам первое время все равно не обойтись.

По данным политолога Сергея Маркова, продукция предприятий пойдет в Россию.

Ранее пресс-секретарь президента России заявил, что в Кремле считают некорректным называть национализацию предприятий в самопровозглашенных ДНР и ЛНР "отжимом". По словам Дмитрия Пескова, отторгнутые Киевом области попадают в еще более тяжелое положение, оказавшись в условиях полной блокады со стороны "экстремистских элементов". Поэтому можно понять действия, которые предпринимаются руководством этих регионов. "Речь идет о жизни нескольких миллионов людей, поэтому, безусловно, людям надо выживать", – подчеркнул Песков.

Эксперты подчеркивают, что на предприятиях сохраняются директора и топ-менеджмент. И даже если прежние владельцы их отзовут, в рядах управленцев найдется достойная замена. При этом производимая на предприятиях Донбасса продукция высококонкурентна и имеет постоянных покупателей за рубежом. Приближенные к украинской власти олигархи на днях объявили, что экспортная выручка от заводов и фабрик на территориях ДНР и ЛНР составляет ежегодно 5 миллиардов долларов.