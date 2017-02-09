Убийство ополченца Гиви Корчевников покидает "Прямой эфир" Донбасс в огне Сто дней президента Трампа Дом-2

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Политика

Найден новый компромат на Порошенко

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Президент Украины Петр Порошенко регулярно становится фигурантом громких скандалов. Также с завидной регулярностью в СМИ просачивается компромат на украинского лидера. Согласно последней утечке, Петр Порошенко может быть причастен к попыткам освободить депутата Верховной рады Александра Онищенко от уголовной ответственности.

В распоряжении журналистов оказалась запись переговоров между опальным парламентарием и бывшим депутатом Верховной рады Николаем Мартыненко, который действовал от лица украинского лидера. Онищенко могли вернуть депутатскую неприкосновенность, освободить из СИЗО его адвоката и снять обвинения с матери депутата, передает РИА ФАН. Цена вопроса – от 400 до 500 миллионов гривен (15-19 миллионов долларов). При этом Мартыненко заверил своего собеседника, что с Порошенко этот вопрос уже улажен.

9 февраля 2017, 21:46

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