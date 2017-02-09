Найден новый компромат на Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко регулярно становится фигурантом громких скандалов. Также с завидной регулярностью в СМИ просачивается компромат на украинского лидера. Согласно последней утечке, Петр Порошенко может быть причастен к попыткам освободить депутата Верховной рады Александра Онищенко от уголовной ответственности.

В распоряжении журналистов оказалась запись переговоров между опальным парламентарием и бывшим депутатом Верховной рады Николаем Мартыненко, который действовал от лица украинского лидера. Онищенко могли вернуть депутатскую неприкосновенность, освободить из СИЗО его адвоката и снять обвинения с матери депутата, передает РИА ФАН. Цена вопроса – от 400 до 500 миллионов гривен (15-19 миллионов долларов). При этом Мартыненко заверил своего собеседника, что с Порошенко этот вопрос уже улажен.