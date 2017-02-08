Трамп спит по пять часов на посту президента США

Гибель полковника армии ДНР связана с эскалацией конфликта в Донбассе
Дональд Трамп рассказал, сколько тратит времени на сон. По словам президента США, он не высыпается. Ложится спать Трамп обычно в час ночи и просыпается в пять утра, после чего завтракает, смотрит новости и читает, передает Газета.ру.
В первые дни своего президентского срока американский лидер был удивлен масштабом работы, а должность главы государства воспринял как "сюрриалистический опыт". "Но нужно с этим справляться, потому что нужно очень многое сделать", – отметил Дональд Трамп.
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