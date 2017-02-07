Савченко поймали спящей на заседании Рады

Депутат Верховной рады Надежда Савченко заснула в ходе заседания. Украинский политик поролась со сном, как могла, но он оказался сильнее.

Справедливости ради стоит отметить, что народный депутат провалилась в дрему всего на пару минут. Полностью попасть в объятия Морфея ей не дали выступавшие парламентарии, передает "Страна.ua". Это не первый раз, когда Надежда Савченко засыпает в Раде. Она уже проваливалась в сон на заседании комитета по вопросам национальной безопасности и обороны.