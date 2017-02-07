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Савченко поймали спящей на заседании Рады
Справедливости ради стоит отметить, что народный депутат провалилась в дрему всего на пару минут. Полностью попасть в объятия Морфея ей не дали выступавшие парламентарии, передает "Страна.ua". Это не первый раз, когда Надежда Савченко засыпает в Раде. Она уже проваливалась в сон на заседании комитета по вопросам национальной безопасности и обороны.
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