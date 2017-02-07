Украинский политик назвал имена "хозяев" Порошенко

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров на своей пресс-конференции в Москве рассказал об итогах трехлетнего пребывания у власти представителей нынешнего киевского режима. По словам политика, полная разруха в экономике сочетается с навязанным стране внешним управлением, где президент Петр Порошенко является совершенно несамостоятельной фигурой.

Как отметил Азаров, за все эти годы ВВП Украины упал в два раза, а зарплаты – в три. "Киев утратил возможность проводить собственный внешнеполитический курс, а антироссийская политика приобрела "абсолютно законченные черты", – сказал он. Как с горечью отметил экс-премьер Украины, у руководства страны осталось лишь право "переименовывать улицы и памятники валить".

Затронул он также тему происходящего в Донбассе. По мнению Азарова, непрекращающийся вооруженный конфликт в регионе прежде всего выгоден президенту Порошенко и его окружению, которые всеми силами стараются отвлечь население от ужасающих трехлетних итогов в социально-экономической сфере. Он напомнил, что именно украинские войска первыми открыли огонь по Донецку и его окрестностям. "Когда у ополченцев не оставалось никакого другого выхода, кроме как подавить огнем "Ураганы", "Грады", тяжелую артиллерию, раздались вопли на всю Европу, что ополченцы нарушают Минские соглашения, создают гуманитарную катастрофу", – подчеркнул политик.

В то же время он отметил, что только твердая позиция России в 2014 году спасла русских на востоке Украины от уготованного им пришедшими к власти в Киеве людьми геноцида. "Если бы не твердая позиция России, то летом 2014 года начался бы геноцид Донецка и Луганска", – заявил Азаров, напомнив при этом о кровавых событиях в Одессе и Харькове.

Азаров уверен, что Порошенко – это совсем не тот президент, который нужен Украине. По словам бывшего премьер-министра, нынешний глава украинского государства – это хитрый и недоговороспособный человек, у которого есть "хозяева". По мнению экс-руководителя украинского кабмина, сначала им был президент США Барак Обама, а после выборов новым "хозяином" Порошенко стал Дональд Трамп. Разговор последнего с Порошенко, полагает Азаров, может быть "очень коротким". "За Порошенко мне стыдно", – признался политик.

Николай Азаров занимал должность премьер-министра Украины в 2010-2014 годах. После государственного переворота был вынужден покинуть страну и перебраться в Россию. В феврале 2015-го он вместе с некоторыми другими бывшими высокопоставленными украинскими чиновниками объявил о создании "Комитета спасения Украины".

Среди целей организации Азаров назвал смену власти в стране, прекращение "братоубийственной бойни в Донбассе", а также федерализацию Украины и придание русскому языку статуса государственного. Тем не менее до сих пор "Комитет спасения Украины" никак себя не проявил, ограничившись несколькими заявлениями критического характера о режиме Петра Порошенко.



