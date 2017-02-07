Путин созвонился с Меркель

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Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Лидеры двух стран обсудили обстановку на юго-востоке Украины, сообщает сайт Кремля.
В разговоре стороны высказались за незамедлительное восстановление режима прекращения огня в Донбассе, а также договорились о проведении новых встреч в "нормандском формате" – сначала на уровне глав МИД России и Германии, а затем и при участии лидеров стран.
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