Трамп пообещал поговорить с Порошенко

Президент США Дональд Трамп проводит выходные на своей вилле во Флориде. Оттуда же, по всей видимости, он собирается вести телефонные переговоры с некоторыми мировыми политиками. В частности, стало известно, что 4 февраля в 16:45 по местному времени (5 февраля в 00:45 мск) должен состояться его разговор с президентом Украины Петром Порошенко, передает РИА Новости. Разговор ожидается недолгим – вечером того же дня у 45-го президента США запланировано участие в 60-м гала-вечере Красного Креста.