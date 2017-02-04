Трамп пообещал поговорить с Порошенко

Президент Украины обещал закончить войну за две недели, однако она длится уже три года
Неофициальный черновик документа циркулировал в Вашингтоне, но так и не дошел до стола президента
Президент США Дональд Трамп проводит выходные на своей вилле во Флориде. Оттуда же, по всей видимости, он собирается вести телефонные переговоры с некоторыми мировыми политиками. В частности, стало известно, что 4 февраля в 16:45 по местному времени (5 февраля в 00:45 мск) должен состояться его разговор с президентом Украины Петром Порошенко, передает РИА Новости. Разговор ожидается недолгим – вечером того же дня у 45-го президента США запланировано участие в 60-м гала-вечере Красного Креста.
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