Лукашенко запретил "бросать камни в россиян"

Белоруссия не нарушала ни одного договора, уверен президент
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заступился за россиян. Политик заявил, что ни один камень не будет брошен в русского человека, пока он находится на посту главы государства.
"Вы должны понимать: пока я президент, ни один камень в сторону русского человека, россиянина, брошен не будет. Вы должны это знать четко", – заявил он во время пресс-конференции. При этом политик добавил, что отношения с Москвой в последнее время складываются неважно.
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