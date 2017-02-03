Лукашенко запретил "бросать камни в россиян"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заступился за россиян. Политик заявил, что ни один камень не будет брошен в русского человека, пока он находится на посту главы государства.

"Вы должны понимать: пока я президент, ни один камень в сторону русского человека, россиянина, брошен не будет. Вы должны это знать четко", – заявил он во время пресс-конференции. При этом политик добавил, что отношения с Москвой в последнее время складываются неважно.

