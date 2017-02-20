Лавров обвинил США в "прослушке" посла России

"Американские спецслужбы рассказывали журналистам, абсолютно официально, хотя и анонимно, о том, что коммуникации, как они выразились, нашего посла Кисляка рутинно прослушивались", – цитирует "Газета.ru" главу МИД России Сергея Лаврова.

По словам министра, информация о "прослушке" Кисляка появилась в связи со скандалом вокруг советника.

Дональда Трампа генерала Майкла Флинна. Лавров призвал обращать внимание на действия тех, кто "давно доказал, что пытается отслеживать любые события по всему миру, в том числе не вполне нелегитимными способами".

