Лавров обвинил США в "прослушке" посла России

"Американские спецслужбы рассказывали журналистам, абсолютно официально, хотя и анонимно, о том, что коммуникации, как они выразились, нашего посла Кисляка рутинно прослушивались", – цитирует "Газета.ru" главу МИД России Сергея Лаврова.
Дональда Трампа генерала Майкла Флинна. Лавров призвал обращать внимание на действия тех, кто "давно доказал, что пытается отслеживать любые события по всему миру, в том числе не вполне нелегитимными способами".
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