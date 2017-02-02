Программа развития комфортной городской среды обретает общероссийский масштаб
Украинская делегация обратила на себя внимание многих гостей
Как украинцам лгут о резне в Донбассе
Скандал разразился из-за журналистки телеканала "Интер" Ирины Баглай. Ведя репортажи из зоны боевых действий в Авдеевке, она не хотела снимать жителей поселка, предпочитая им подставных лиц. По словам Юрия Ткачева, это типичная практика для корреспондентов, не желающих объективно освещать события.
"Жители приграничных пунктов – не первые, кто мне жалуется на подобное. Во время бесед, по их словам, украинские журналисты всячески подталкивают людей к нужным им фразам. Присутствует и фигурный монтаж – вырезается то, что нужно", – пояснил главред "Таймера" изданию Life.ru.
Ажиотаж вызвала видеозапись, где рыдающая "жительница прифронтовой Авдеевки" уговаривает силовиков не сдавать поселок армии Донецкой народной республики. Позже выяснилось, что это была подготовленная чиновница из Мариуполя. Желающих лгать на камеру среди настоящих обитателей разрушенного населенного пункта сотрудники "Интера" не нашли.
Напомним, что украинские власти ввели в Авдеевке режим чрезвычайного положения ввиду тяжелой ситуации на фронте. Из-за боев между силовиками и ополченцами приостановил работу местный коксохимический завод, в результате чего население осталось без тепла и электричества.
Врачи в реанимации борются за жизнь политика
Рэпер прокомментировал слухи о связи с солисткой A'Studio
Фигуристка призналась, что актер заставлял малышей участвовать в его мистериях
Президент России считает, что обострение ситуации в регионе спровоцировала Украина