Саакашвили объявили в розыск

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили объявлен в розыск на Украине. Его подозревают в совершении сразу нескольких преступлений.
Подробности расследования раскрыла пресс-секретарь генпрокурора страны Лариса Сарган, передает Russia Today. Поймать политика пытаются оперативные подразделения Национальной полиции и Службы безопасности Украины (СБУ).
1. Оголошено розшук М. Саакашвілі, підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.15, ч.2 ст.28, ч.2 ст.256 КК України.— Лариса Сарган (@SarganLarysa) 6 декабря 2017 г.
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