Новое доказательство болезни Трампа

Недавнее выступление президента США Дональда Трампа еще раз подтвердило догадки пользователей Сети. Люди подозревают, что политик болен дислексией.

К таким выводам некоторых подтолкнула речь республиканца во время официального визита в Южную Корею. Во время своей речи Трамп, явно читая с бумажки, произнес предложение, в котором нет смысла: "Вместе наши народы напоминают миру о безграничных возможностях обществ, выбирающих свободу вместо тирании, обществ, устанавливающих свободу. И мы освободимся, и мы пожертвуем, и мы будем надеяться, и мы сделаем все прекрасным, особенно стремления вашего народа".

После этого выступления многие пользователи интернета заподозрили, что Трамп страдает дислексией. Это нарушение способности читать, часто возникающее в результате генетического дефекта или повреждения мозга.

Это уже не первый случай, который возбуждает подозрения общественности. Еще девять месяцев назад один из пользователей Сети залил на свой YouTube-канал ролик, в котором выдвинул теорию, что Трамп почти не умеет читать. К такому выводу он пришел, основываясь на многочисленных постах президента Америки в Twitter, которые были написаны с грубыми орфографическими ошибками, сообщает indy100.com.

Воспользовавшись канадскими методическими пособиями для учителей, он проанализировал публичные выступления политика, заостряя внимание на признаках безграмотности. "Каждый из пунктов пособия подходит под Трампа", - заявил он.

В качестве других доказательств того, что у президента – проблемы с чтением, он приводит твиты американского лидера с орфографическими ошибками, которые он зачастую впоследствии удаляет, а также тот факт, что он отдает предпочтение просмотру телевизионных программ вместо чтения книг.