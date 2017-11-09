"Грешницу" Собчак призвали к покаянию

Заявившая о президентских амбициях телеведущая Ксения Собчак должна публично извиниться за свою антироссийскую позицию. Такого мнения придерживается депутат Госдумы Виталий Милонов.

"Санкции, конечно, вещь неприятная, но мы и не такое проходили", – сказал парламентарий. По мнению Милонова, недопустимо радоваться и "встречать оккупантов цветами и песнями". "Делать своей стране хуже – позиция странная, заслуживающая осуждения", – цитирует депутата РИА Новости.

Милонов полагает, что Собчак стоит прислушаться к специалистам и экономистам, "подтянуть свое патриотическое чувство", а также попросить прощения за "проамериканский грех". "Люди у нас хорошие и добрые – пожурят, но простят", – добавил он.

Напомним, телеведущая и светская львица Ксения Собчак подтвердила свою ранее обозначенную позицию: Крым якобы принадлежит Украине "в соответствии с международным законодательством". Кроме того, она заявила, что Россия сама виновата в западных санкциях.

Ксения Собчак говорит, что Крым украинский, а санкции Россия заслужила и она их поддерживает. А потом, когда наберёт на выборах свои заслуженные полтора процента, будет орать о нечестных выборах и подтасовках. — Голос Мордора (@spacelordrock) 9 ноября 2017 г.

На полуострове предположили, что Собчак не понимает сложившуюся в мире ситуацию, происходящие в системе международных отношений процессы. "Или эти заявления – пиар-ход и желание заработать себе какие-то плюсы", – сказал вице-спикер парламента Республики Крым Ефим Фикс, назвав слова телеведущей "глупостью". Чиновник отметил, что светская львица – единственная в России, кто делает подобного рода умозаключения.

Назвав Крым украинским, Собчак всё ещё не была уверена, что отпугнула всех возможных избирателей. Поэтому для верности она одобрила американские санкции.

Но уверенности-то всё равно нет. — Радио Стыдоба (@RadioStydoba) 9 ноября 2017 г.

На слова Ксении Собчак отреагировал и телеведущий Владимир Соловьев. По его словам, всерьез обсуждать заявления светской львицы "просто смешно".

