"Грешницу" Собчак призвали к покаянию
"Санкции, конечно, вещь неприятная, но мы и не такое проходили", – сказал парламентарий. По мнению Милонова, недопустимо радоваться и "встречать оккупантов цветами и песнями". "Делать своей стране хуже – позиция странная, заслуживающая осуждения", – цитирует депутата РИА Новости.
Милонов полагает, что Собчак стоит прислушаться к специалистам и экономистам, "подтянуть свое патриотическое чувство", а также попросить прощения за "проамериканский грех". "Люди у нас хорошие и добрые – пожурят, но простят", – добавил он.
Напомним, телеведущая и светская львица Ксения Собчак подтвердила свою ранее обозначенную позицию: Крым якобы принадлежит Украине "в соответствии с международным законодательством". Кроме того, она заявила, что Россия сама виновата в западных санкциях.
Ксения Собчак говорит, что Крым украинский, а санкции Россия заслужила и она их поддерживает. А потом, когда наберёт на выборах свои заслуженные полтора процента, будет орать о нечестных выборах и подтасовках.— Голос Мордора (@spacelordrock) 9 ноября 2017 г.
На полуострове предположили, что Собчак не понимает сложившуюся в мире ситуацию, происходящие в системе международных отношений процессы. "Или эти заявления – пиар-ход и желание заработать себе какие-то плюсы", – сказал вице-спикер парламента Республики Крым Ефим Фикс, назвав слова телеведущей "глупостью". Чиновник отметил, что светская львица – единственная в России, кто делает подобного рода умозаключения.
Назвав Крым украинским, Собчак всё ещё не была уверена, что отпугнула всех возможных избирателей. Поэтому для верности она одобрила американские санкции.— Радио Стыдоба (@RadioStydoba) 9 ноября 2017 г.
Но уверенности-то всё равно нет.
На слова Ксении Собчак отреагировал и телеведущий Владимир Соловьев. По его словам, всерьез обсуждать заявления светской львицы "просто смешно".
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