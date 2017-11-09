Соловьев рассказал о трибунале для Собчак

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал заявление потенциального кандидата в президенты Ксении Собчак о вине России в западных санкциях. По его словам, "просто смешно" обсуждать слова светской львицы всерьез.

Собчак думает, если она училась в МГИМО, то хорошо разбирается в международных отношениях, сказал Соловьев. "Я считаю, ей сразу надо претендовать на роль либо руководителя ООН, либо, так как она вдруг стала судить о юридическом аспекте международных дел, на роль судьи в международном трибунале", – цитирует телеведущего ФАН.

Однако фамилия Собчак не фигурирует в списке кандидатов на должность руководителя этих международных структур, сыронизировал Соловьев. Поэтому, подчеркнул он, светская львица может делать какие угодно заявления – не стоит даже пытаться обсуждать их всерьез.

Напомним, что Ксения Собчак успела отметиться рядом скандальных высказываний с того момента, как объявила о желании участвовать в выборах президента России в следующем году. Например, сообщила, что именно Москва виновата в наложенных на нее западных санкциях.

Собчак, объявившая о желании баллотироваться на пост президента, в интервью СNN сказала, что поддерживает санкции против России



Отличный кандидат. Лучше не бывает :) — Армен Гаспарян (@A_Gasparyan) 9 ноября 2017 г.

Кроме того, телеведущая подтвердила свою позицию по Крыму. Ранее вероятный претендент на высший государственный пост заявила, что полуостров является частью Украины "в соответствии с международным законодательством".

Ксения Собчак говорит, что Крым украинский, а санкции Россия заслужила и она их поддерживает. А потом, когда наберёт на выборах свои заслуженные полтора процента, будет орать о нечестных выборах и подтасовках. — Голос Мордора (@spacelordrock) 9 ноября 2017 г.

При этом Собчак отметила, что народ не должен страдать от ограничительных мер. "Это нечестно по отношению к ним", – подчеркнула она. Говоря о выборах, светская львица сказала, что сумеет уговорить людей прийти на избирательные участки и отдать за нее голос.

