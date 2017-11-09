Украина превратилась в "чемодан без ручки"

Вашингтон меняет отношение к украинскому вопросу. В ближайшее время он навяжет Киеву свой подход к разрешению конфликта в Донбассе и использует для этого все методы давления. В первую очередь – сократит финансовую помощь режиму Порошенко.

Украина для США превратилась в "чемодан без ручки" – и нести невозможно, и бросить жалко. Особенно ослабли позиции Киева после публикации "амбарной книги" Партии регионов: благодаря этим записям выяснилось, что Пол Манафорт активно помогал бывшему украинскому президенту Виктору Януковичу.

Манафорту пришлось уйти с поста главы избирательного штаба Трампа, но этим не ограничилось. Американскому политику предъявлены обвинения в отмывании денег, нарушении законодательства США о лоббизме и уклонении от уплаты налогов.

Правда, они строятся на показаниях одного человека, так что доказать это довольно сложно, сообщил политолог Константин Бондаренко. По мнению эксперта, все было затеяно ради того, чтобы отвлечь общественность от подозрений президента США в сотрудничестве с Кремлем и "вмешательства России в американский избирательный процесс".

Оснований для обиды на украинское руководство у Дональда Трампа более чем достаточно. В "деле Манафорта" отметился посол Украины в США Валерий Чалый, а глава МВД Арсен Аваков писал в Facebook критичные посты об американском президенте. Так или иначе, Вашингтон резко сократил помощь Киеву. Разные фонды, куда шли финансовые вливания из-за океана, недополучают от 20 до 40% от прежних сумм.

Аналитики считают, что администрация Трампа намерена навязать Киеву американский подход к решению конфликта на юго-востоке. В результате Украина пойдет на некоторые уступки, в частности примет политическую часть минских договоренностей и проведет выборы в Донбассе. В обмен на это миротворческая миссия ООН продвинется на неподконтрольную Киеву территорию, в конце концов заняв границу с Россией.

"И все-таки для США Украина – обуза, чемодан без ручки. К нам перестали подходить как к непослушным детям (это позиция демократов) и начали говорить на языке бизнеса. Мы купили уголь у Пенсильвании. Порошенко пообещал, что американские подрядчики будут восстанавливать Донбасс", - цитирует политолога Алексея Якубина издание "Вести Украина".

Эксперты уверены, что Вашингтон использует Киев для многоплановой игры с Москвой. "Рука Вашингтона", с одной стороны, усиливает Украину для противостояния с Россией, с другой – ослабляет местные, "не свои", элиты усилиями Национального антикоррупционного бюро.

"Последние дела – по "рюкзакам Авакова" и бронемашинам "Тритон", недопоставленным в погранвойска заводом "Ленкузня" Петра Порошенко, – были предприняты по наводке Вашингтона", – подчеркнул политолог Евгений Филиндаш. Он не сомневается: Трамп при первой возможности заменит украинскую верхушку на людей, которые будут более лояльны к американским кураторам.