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Политика

Украина взорвет Крымский мост в случае войны с Россией

Фото: most.life
Разрыв дипломатических отношений между Россией и Украиной приведет к резкому обострению отношений между двумя странами. Под угрозу может попасть и строящийся Керченский мост, заявил украинский политолог Олег Соскин.

Продолжение: Почему Порошенко боится войны с Россией
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По его словам, прекращение дипломатических связей между Киевом и Москвой приведет к экономической, финансовой, социальной и информационной войнам. "Это сразу же – подрыв Керченского моста. Это будут реальные боевые действия", – цитирует эксперта НСН. Ситуация складывается крайне серьезная, добавил аналитик.

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Кроме того, отметил Соскин, России не следует питать надежду на то, что социально-экономические и политические процессы на Украине приведут к распаду Незалежной. "Будет просто война, но кому это вообще надо?" – рассказал политолог о последствиях возможного разрыва двусторонних дипотношений.

Напомним, 8 ноября в СМИ появилась информация о том, что в законопроекте о реинтеграции Донбасса, который в ближайшее время будет рассматриваться в стенах Верховной рады, есть пункт о разрыве дипломатических отношений с Россией. Однако затем эти данные были опровергнуты самими депутатами.


Как заявил заместитель руководителя парламентской фракции "Батькивщина" Сергей Соболев, такой нормы в проекте нормативно-правового акта о реинтеграции Донбасса не предусмотрено. О том же сообщил нардеп от "Блока Петра Порошенко" Алексей Гончаренко. По его словам, депутаты не могут принимать решение о разрыве дипломатических отношений с Россией.

Он подчеркнул, что необходимо учитывать, как прекращение двусторонних связей может отразиться на минском процессе. Также, добавил Гончаренко, Киеву нужно брать во внимание находящихся на территории России граждан Незалежной. "Как это отразится на тех тысячах украинцев, которые продолжают работать в РФ, нравится нам это или нет", – заявил нардеп от "Блока Петра Порошенко".

Протяженность Керченского моста, соединяющего Краснодарский край и Крымский полуостров, – 19 километров. Он строится в рамках целевой программы развития Крыма и Севастополя до 2020 года за счет средств федерального бюджета. Запуск автомобильного движения по нему запланирован на конец следующего года, а железнодорожного – на декабрь 2019-го.

Автор: Иван Поляков8 ноября 2017, 15:19

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