Украина передумала воевать с Россией

Пункта о разрыве дипломатических отношений с Россией в законопроекте о "деоккупации Донбасса" нет, заявили в Верховной раде. Нардеп Иван Винник, сообщивший ранее о таком намерении Киева, пояснил, что только готовит соответствующую поправку в документ.

Верховная рада пошла на попятную. Как выяснилось, в законопроекте "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях", который парламент рассмотрит 16 ноября, нет нормы о разрыве дипотношений с Москвой.

"Решение о дипломатических отношения с Российской Федерацией – это отдельное решение, которое мы можем принимать. И нужно десять раз его взвесить, потому что, если мы разрываем дипломатические отношения – как это отразится на минском процессе, на защите украинцев, которые находятся на территории России... Там много украинцев, которые нуждаются в помощи", – цитирует "Интерфакс" народного депутата от "Блока Петра Порошенко" Алексея Гончаренко.

Ранее газета "Коммерсантъ" со ссылкой на свои источники в украинском парламенте сообщила, что Верховная рада на следующей неделе может принять решение о разрыве дипломатических отношений с Россией. Как сообщалось, этот пункт будет дополнительно внесен в закон о реинтеграции Донбасса.

Позже автор поправки, депутат от правящего "Блока Петра Порошенко" Иван Винник, опроверг эту информацию. По его словам, он только собирается обратить на это внимание коллег. "В заключительных положениях я предложу комитету обратить внимание на то, что исполнительная ветвь власти – кабинет министров – обязана будет привести наше законодательство, наше правоотношение и дипломатические отношения со страной-агрессором к практике международного права и его применения, а именно – разрыву дипломатических отношений", – заявил Винник журналистам.

На подобное известие отреагировали в Кремле. "Если такое решение будет принято на этот раз, это дополнительно усложнит ситуацию, а главное – нанесет урон интересам людей как на Украине, так и в России", – цитирует РИА Новости пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова. В то же время, отметил он, это суверенное дело Киева. Украина в последние годы приняла немало решений, которые имели самые негативные последствия для урегулирования конфликта на юго-востоке страны.