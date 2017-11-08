Украинцы закатили истерику после демарша Польши

Между Киевом и Варшавой разразился очередной скандал. Поводом стали слова вице-консула дипломатического представительства Польши в украинском Луцке Марека Запура, который заявил, что Львов принадлежит Варшаве.

Слова польского дипломата привел в своем Facebook заведующий отделом Ровенского краеведческого музея Игорь Марчук. Инцидент произошел в ходе круглого стола на тему "Волынский эксперимент Генрика Юзевского", где обсуждались вопросы взаимоотношений поляков и украинцев в послевоенный период.

Представители Незалежной заявили, что Варшава оккупировала часть существовавшей в период Гражданской войны в России Украинской народной республики (УНР). В ответ Запур сказал, что украинского государства как такового в то время вообще не было, а Львов принадлежит Варшаве. "И в современности можно утверждать, что Украина подобным путем оккупировала Крым и Донбасс", – процитировал Марчук польского дипломата.





Завотделом Ровенского музея оценил слова вице-консула как "провокационную антиукраинскую тираду". Подписчики Марчука отреагировали не менее остро: они закатили настоящую истерику, принявшись оскорблять дипломата. "Фашист", – написал пользователь Виктор Горленко. "Польский шовинизм поднимает голову", – заметил Виктор Сеницький. "Типичный польский националист, чего удивляться", – подчеркнул Олег Стецишин.

Напомним, что летом между Киевом и Варшавой разразился дипломатический скандал из-за дизайна новых польских паспортов. В следующем году, к столетию независимости Польши, на страницах документов разместят "Мемориал орлят" во Львове и Святые ворота в Вильнюсе. МИД Украины назвал такой шаг недружественным.





Кроме того, отношения между двумя странами портит кардинально противоположная оценка Степана Бандеры и других националистов. На Украине их прославляют как героев, а в Польше клеймят как преступников и участников геноцида. Глава польского МИДа Витольд Ващиковский выступил против интеграции Украины в Евросоюз из-за такой позиции Киева.

