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Украина сделала первый шаг к войне с Россией

Фото: GLOBAL LOOK press
Разрыв дипломатических отношений Украины с Россией фактически ведет к войне. Кроме того, в условиях прекращения всех двусторонних договоренностей Москва может признать независимость самопровозглашенных ДНР и ЛНР, считают аналитики.

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Большой договор о дружбе и сотрудничестве между Украиной и Россией, заключенный в 1997 году, действует по сей день. Если Киев решит прекратить дипотношения с Москвой, будут разорваны как это, так и многие другие двусторонние соглашения, считает замдиректора Центра украинистики и белорусистики МГУ Богдан Безпалько.

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"Прежде всего Большой договор от 1997 года обеспечивал неприкосновенность границ Украины. Если, скажем, Украина выйдет из него, тогда Россия вполне может поставить вопрос о признании ЛНР и ДНР – так же, как в свое время признала Южную Осетию и Абхазию", – отметил эксперт. По его мнению, такой шаг Москвы станет логичным ответом Киеву.

Политолог подчеркнул, что разрыв дипотношений по инициативе Киева реален. "Я думаю, это вполне возможно и, скорее всего, это произойдет. Может быть, не прямо сейчас, конечно. Может, позже. Дело в том, что большинство радикальных законов, которые на Украине планируются, не отменяются, как правило, а откладываются", – цитирует Безпалько РИА Новости.

Он добавил, что эти законы не идут на пользу Украине, которой была бы выгодна интеграция с Россией и другими странами бывшего СССР. Эти государства объединены хозяйственными, экономическими и культурными связями. Их разрыв негативно отражается на жизни страны. Однако Украина готова понести убытки, лишь бы причинить хоть какой-то ущерб России.

Действия Киева ведут к войне, убежден украинский политолог Олег Соскин. "Фактически будут два воюющих государства со всеми вытекающими последствиями. Будет закрытие всех российских компаний на Украине и украинских в России, прекращение переезда украинцев в Россию и россиян на Украину, прекращение прямого котирования рубля, которое пока сохраняется, на всех постах будут стоять антироссийские представители. Это практически война", – заявил эксперт в эфире НСН.

Впрочем, даже в случае разрыва дипломатических отношений какой-то диалог сохранится, считает политолог. К примеру, может быть продолжено общение в минском и нормандском форматах.

Как писали Dni.Ru, депутат Верховной рады от правящего "Блока Петра Порошенко" Иван Винник внес поправку в закон о реинтеграции Донбасса. Она подразумевает разрыв официальных дипломатических отношений Украины и России. Законопроект, который рассмотрят 16 ноября, намерены поддержать большинство парламентариев. После подписания документа президентом российские дипучреждения на Украине и украинские в России будут закрыты.

Автор: Андрей Евлампиев8 ноября 2017, 11:38

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