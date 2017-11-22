Европа жестко приземлила наивных украинцев

Евросоюз вдребезги разбил наивные мечты граждан Незалежной о пресловутой евроинтеграции. Глава представительства ЕС на Украине Хюг Мингарелли назвал инициативы о присоединении Киева к Шенгенской зоне нереалистичными.

По его словам, сейчас в Европейском союзе ведутся переговоры о том, чтобы восстановить контроль на границах внутри Шенгенской зоны из-за миграционного кризиса. "Реалистично ли, чтобы в этих обстоятельствах был рассмотрен запрос любой страны-партнера о ее ассоциации с Шенгеном? Очень сомневаюсь в этом", – цитирует еврочиновника издание "Экономическая правда".

Таким образом, стремящемуся сломя голову "евроинтегрироваться" Киеву четко сказано: даже не надейтесь. Мингарелли призвал Украину перестать витать в облаках и относительно ее возможного присоединения к таможенному союзу ЕС. "Вам нужно привести свои нормы и стандарты в соответствие с европейскими, а после компании-производители должны их внедрить", – сказал он.

Шенгенская зона – пространство 26 государств, отменивших между собой пограничный контроль. Страны – участники соглашения обязуются вести единую политику относительно временно въезжающих лиц, а также координировать действия в трансграничном полицейском и судебном сотрудничестве.





С июня 2017 года украинцы могут пересекать границу со странами ЕС без виз. Для этого достаточно наличие биометрического паспорта.

Но во многом долгожданный безвизовый режим оказался профанацией: он рассчитан только на туристические поездки сроком до 90 дней, а пересекать границу в поисках заработка украинцам по-прежнему нельзя. Для трудоустройства, постоянного проживания, а также обучения нужно оформлять отдельные документы.

Кроме того, существуют условия, при которых украинцам могут запретить пересекать границу. Среди них – отсутствие достаточного количества денежных средств. На каждый день пребывания необходимо иметь на банковской карте минимум 45 евро. Также обязательно наличие обратного билета, ваучера на проживание с целью подтверждения конкретного места и медицинской страховки.

