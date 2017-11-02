Киев предъявил Москве жесткие требования по Крыму

Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко раскрыл содержание обновленного проекта резолюции по Крыму, который был внесен в секретариат Третьего комитета Генеральной Ассамблеи международной организации. По его словам, в документе содержится ряд требований, которые могут приблизить "возвращение" российского полуострова Украине.

В обновленном проекте украинской резолюции по Крыму утверждается, что между Россией и Украиной существует международный вооруженный конфликт, рассказал Владимир Ельченко. Кроме того, в документе говорится, что у Москвы якобы отсутствует юрисдикция на полуострове, что "делает ее решения и законы в Крыму ничтожными".

Украинский дипломат рассказал, что в резолюции содержится требование обеспечить образовательный процесс на российском полуострове на украинском и крымскотатарском языках, а также соблюдать законы Украины. Не обошлось в резолюции и без просьб к западным чиновникам.

В частности, как рассказал Владимир Ельченко, в документе содержится просьба к Генсеку ООН координировать действия структур ООН с целью имплементации положений резолюции. "Если мы и наши партнеры будем настойчивыми, рано или поздно Россия будет вынуждена под международным давлением все эти требования выполнить", – уверен постпред Украины при ООН.

Украина направила в СБ ООН проект резолюции по правам человека Крыму. И одновременно устроила диверсии на объектах инфраструктуры Крыма. — Голос Мордора (@spacelordrock) 1 ноября 2017 г.

По словам украинского дипломата, подобная работа приближает установление в Крыму украинской юрисдикции, что и является главной целью Киева. Отметим, ранее стало известно, что в резолюции также содержится требование отменить запрет одной из террористических группировок, действовавших на полуострове. Речь идет о запрещенной в России организации "Меджлис крымскотатарского народа".

Отметим, в самом Крыму резолюция встретилась с серьезной критикой. Вице-премьер Крыма Дмитрий Полонский заметил, что Киев мог бы добиваться признания и запрещенной в России группировки "Исламское государство". Претензии же по поводу обучения на украинском и крымскотатарском языках и вовсе безосновательны, поскольку в Крыму родители школьников могут самостоятельно выбирать язык без какой-либо дискриминации.

Член Совета Федерации от Республики Крым Ольга Ковитиди уверена, что скандальная резолюция – всего лишь повод для Киева, чтобы отвлечь внимание простых украинцев от политического, социального и экономического кризиса на Украине. Депутат Госдумы Наталья Поклонская назвала документ абсурдным. По ее словам, нарушения прав человека, о которых заявляется в резолюции, имеют место в украинских городах, а не в Крыму.

Напомним, Крым вошел в состав России в марте 2014 года по итогам референдума. За воссоединение проголосовали 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя. Москва не раз отмечала, что все произошло в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Невзирая на эта, равно как и на мнение жителей российского полуострова, Украина продолжает считать Крым своей территорией.