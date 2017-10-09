Украина сделала безумное заявление о Крыме

Украинские политики продолжают удивлять своими шокирующими заявлениями о безвозвратно потерянном Крыме. На этот раз отличилась депутат Рады Ирина Фриз, сказавшая, что российские власти принудительно заселяют республику народностями Сибири.

По традиции назвав российские власти оккупационными, парламентарий и по совместительству глава постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО, акцентировала внимание своих западных коллег на вопросах милитаризации Крыма. Не забыла депутат и о нарушении прав и свобод на полуострове, а в конце удивила заявлением о принудительном заселении региона народностями Сибири.

Между тем сегодня, 9 октября в Крым прибыли представители украинских диаспор из Украины, Польши, Болгарии, Белоруссии, Италии, Молдавии и Латвии. Они решили провести там свой первый международный съезд и пригласили в республику генерального секретаря ООН Антониу Гуттериша.

"Уважаемый господин Гуттериш, приглашаем Вас посетить с визитом республику Крым и город Севастополь и лично убедиться в том, что полуостров является примером для международного сообщества в плане соблюдения прав человека и прав народов, населяющих республику", – говорится в обращении к генсеку, принятом на съезде.

Украинцы призвали международное сообщество признать воссоединение Крыма с Россией, которое прошло с соблюдением норм международного права, а также осудить блокады крымского региона и снять с него санкции, сообщает РИА Новости.

Наблюдатели полагают, что проводимая к Крыму встреча будет иметь резонансный характер. "Этот съезд выгоден, в первую очередь, украинскому народу. Большое число украинцев, живущих за пределами Украины и в самой стране, выступает против действующего курса, который проводит президент Петр Порошенко", -сказал в интервью радио Sputnik политолог из Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Антон Бредихин. Эксперт предположил, что в Киеве будут возбуждены уголовные дела в отношении делегатов съезда.