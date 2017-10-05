Исторический визит короля саудитов в Москву начался с ЧП

Во время исторического визита в Россию короля Аравии Салмана бен Абдель Азиза Аль Сауда сломался трап-эскалатор, на котором монарх должен был спуститься с борта своего самолета. В итоге главе государства пришлось сойти на красную дорожку пешком.

Случай произошел в аэропорту Внуково, куда прилетел лайнер короля. Лидер Саудовской Аравии уже стоял на трапе, когда тот внезапно остановился. После непродолжительного ожидания монарх спустился пешком, сообщает РИА ФАН.

Все это случилось на глазах встречающей российской делегации, в которую входил вице-премьер Дмитрий Рогозин, замглавы МИДа Михаил Богданов и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Вместе с ними под октябрьским дождем Салмана бен Абдель Азиза Аль Сауда ждали оркестр и почетный караул Преображенского полка.

Напомним, что это первый в истории визит короля Саудовской Аравии в Россию. Он продлится до 7 октября. Во время пребывания в Москве монарх проведет переговоры с президентом страны Владимиром Путиным и премьер-министром Дмитрием Медведевым.

По сообщениям СМИ, Россия подготовила пакет оружейных контрактов общей суммой три миллиарда долларов. Пока речи о покупке Саудовской Аравией не идет, решение по этому предложению России будет зависеть от результатов переговоров Владимира Путина и Салмана бен Абдель Азиза Аль Сауда.

Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд прибыл в Москву pic.twitter.com/P7zdIc7bUG — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 4 октября 2017 г.

"При положительном исходе контракты могут быть подписаны уже во время заседания российско-саудовской межправительственной комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества, которое состоится в конце месяца", – цитирует "Коммерсантъ" собеседника, работающего в сфере ВТС.

Отметим, что это далеко не первая попытка России войти на оружейный рынок Саудовской Аравии. Обсуждения ведутся на протяжении десяти лет, однако ни одного крупного контракта пока не было заключено. По данным СМИ, проблемой является желание саудитов получить не только технику, но и технологии, что и создает сложности в переговорах.