Король Саудовской Аравии прибыл с первым визитом в Москву

Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз аль Сауд прибыл с государственным визитом в Москву. Его самолет приземлился в аэропорту Внуково-2.

Монарха вместе с российской делегацией встречал почетный караул Преображенского полка и оркестр. Ожидается, что визит продлится до 7 октября, передает НТВ.ru со ссылкой на РИА Новости.