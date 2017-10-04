Король Саудовской Аравии прибыл с первым визитом в Москву

Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз аль Сауд прибыл с государственным визитом в Москву. Его самолет приземлился в аэропорту Внуково-2.
Монарха вместе с российской делегацией встречал почетный караул Преображенского полка и оркестр. Ожидается, что визит продлится до 7 октября, передает НТВ.ru со ссылкой на РИА Новости.
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