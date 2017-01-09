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Политика

Запад вычислил предводительницу "русских хакеров"

Фото: GLOBAL LOOK press/Frank May
Криминальный хакер высокого уровня или профессионал, не имеющий ничего общего со спецслужбами "русского царя Путина"? Над такой животрепещущей проблемой размышляют западные издания. Журналисты уверены, что вычислили предводительницу тех самых "русских хакеров", которые якобы помогли Дональду Трампу получить пост президента США.
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Западная пресса оживленно обсуждает личность Алисы Шевченко. Глава компании Zorsecurity, специализирующейся на информационной безопасности, вместе со своей фирмой попала под санкции, введенные администрацией уходящего президента США Барака Обамы. В Белом доме посчитали, что она была одним из инструментов ГРУ по воздействию на умы американских избирателей.

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По мнению западных аналитиков, Алиса – настоящий вундеркинд кибервойны. Однако сама госпожа Шевченко опровергла эти утверждения в интервью газете Guardian. Алиса отметила, что вопрос о так называемом российском хакерстве генерирует в мире неоправданно высокий уровень истерии, пишет итальянская Corriere Della Sera.

Шевченко заявляет, что американцы неверно интерпретируют и самым глупым образом раздувают роль российских хакерских атак, и эта позиция отчасти напоминает то, что говорил президент Трамп. Выходит, что все предположения американской разведки о том, что Национальный демократический комитет был атакован группой российских хакеров, известных под именем Fancy Bear, ошибочны? Шевченко обходит этот вопрос и не дает на него прямого ответа.

"Guardian спрашивает у меня о дальнейших планах сейчас, я отвечаю: принять LSD и пойти погулять в национальном парке, где нет охраны", – подтрунивает над западными журналистами Алиса в своем аккаунте в Twitter. Коллеги, в свою очередь, сравнивают Шевченко с героиней трилогии Стига Ларссона – девушкой-хакером Лизбет Саландер.

Женщин-хакеров действительно немного, однако они есть, и это факт, пишет издание. Гораздо сложнее понять, входит ли Алиса в круг "путинских хакеров, которых обвиняют в работе на Кремль в интернете с целью оказать влияние на американские выборы", задается вопросом автор. И признает, что пока растет международное напряжение в связи с кибербезопасностью, в социальных сетях пышным цветом расцветают легенды.

Автор: Игорь Силецкий9 января 2017, 12:21

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