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Джо Байден тайно наказал "русских хакеров"

Джо Байден. Фото: GLOBAL LOOK press\Maurice Ross
США ответили на якобы совершенные Россией хакерские атаки, в том числе тайными операциями. Об этом заявил вице-президент Джозеф Байден, не уточнив, в чем именно заключались действия Вашингтона.
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По словам Байдена, ответ "русским хакерам" состоял из двух частей – санкции и некие тайные действия. "Некоторые из предпринятых нами мер в отношении России станут известны общественности, остальные – нет. Но мы сделали и то, и другое", – сказал он в эфире телекомпании PBS.

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Вице-президент отметил, что у Вашингтона имеются доказательства того, что Москва предпринимала шаги с целью повлиять на исход выборов в США. "Нет доказательств того, что Россия в действительности манипулировала кабинами для голосования или списками избирателей. Но есть четкие свидетельства того, что она в действительности занималась деятельностью, призванной постараться повлиять на исход выборов", – заявил Байден.

По его версии, Кремль стремился "дискредитировать избирательный процесс в США" и предпринял попытку навредить Хиллари Клинтон. Однако, как и ранее никаких доказательств Джо Байден не привел.

Между тем, по данным CNN, спецслужбы США установили посредников из России, которые якобы передали Wikileaks украденные письма Национального комитета Демократической партии. Об этом говорится в докладе, который был передан президенту США Бараку Обаме 5 января.

Ранее сообщалось, что американская разведка возложила ответственность за кибератаки на сервер демократов на высшее руководство России. Выводы разведывательного сообщества США основаны на "масштабе и важности целей атаки".
Москва опровергла эти обвинения. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж также заявил, что сайт не имеет никакого отношения к Кремлю и не получал данных от российского правительства. 

Автор: Виталий Петров6 января 2017, 11:34

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