Политические неудачники ушедшего года

Политическая фортуна – крайне упрямая, а зачастую и очень капризная вещь, которая может как наградить, так и отобрать все у того, кто стремится поймать ее за хвост. Кто-то в 2016 году стал ее любимчиком, а кто-то сполна познал ее жестокий и непредсказуемый характер, оказавшись выброшенным на обочину политической жизни.

ХИЛЛАРИ КЛИНТОН



Как утверждают знающие ее люди, бывший госсекретарь США всегда была честолюбивым и властным человеком. Поэтому после ее ухода из Госдепартамента немногие сомневались, что позицией главы американского внешнеполитического ведомства она не удовлетворится и будет рано или поздно штурмовать новые вершины. И действительно, в 2014 году Клинтон объявила о своем намерении побороться за пост нового главы Белого дома. При этом еще тогда стало очевидно, что шансы быть избранной у нее достаточно велики. Однако почти никто не мог предполагать, каким грандиозным провалом закончится для бывшего госсекретаря президентская гонка.

Казалось, что у Клинтон есть все возможности для успеха. Во-первых, для поддержки "своего" кандидата руководством Демократической партии был задействован пресловутый административный ресурс, обвинять в использовании которого Вашингтон так любит "недемократические страны". Ей были предоставлены максимально комфортные условия для ведения кампании, а в ее поддержку выступило абсолютное большинство американского истеблишмента во главе с президентом Бараком Обамой.





Кроме того, для поддержки Клинтон демократы не чурались и откровенными обманами подтасовками. Так, многие американцы начали сомневаться в победе Клинтон во время праймериз Демократической партии, где она обошла своего главного соперника Берни Сандерса. Сомнения подогревались результатами экзит-поллов, которые резко контрастировали с итоговыми официальными данными.

При этом Клинтон стала одним из самых "дорогостоящих" кандидатов за всю историю выборов в США. Всего на ее избирательную кампанию было потрачено практически 900 миллионов долларов. В то же время ее соперник от Республиканской партии Дональд Трамп потратил в два раза меньше – 429 миллионов.





Более того, на стороне Клинтон были большинство средств массовой информации, которые фактически превратились в личное "министерство пропаганды" бывшего госсекретаря. К тому же в ее поддержку высказались много актеров, музыкантов и других звезд шоу-бизнеса: Мадонна, Уилл Смит, Бейонсе, Jay Z и многие другие.

Казалось, что 8 ноября Клинтон непременно отпразднует свой ожидаемый всеми триумф. Вместо этого она испытала горечь поражения, позора и унижения. Неудача Клинтон – это, несомненно, один из самых громких политических провалов не только в США, но и во всем мире. Однозначно неудачница года. Столь уверенная в своей победе она отправилась в итоге не в Белый Дом, а в политическое небытие, из которого, как правило, не бывает пути назад.

БАРАК ОБАМА



Еще во время своей первой предвыборной кампании в 2008 году Обама стал для многих символом перемен. Как в Соединенных Штатах, так и за их пределами огромное число людей ждали от него перемен и отхода от той политики, которую проводила возглавляемая Джорджем Бушем республиканская администрация. Обама же резко с ним контрастировал. Вместо агрессивной риторики о говорил про мир и дружбу. Обама выступал за примирение с Ираном, Венесуэлой, Кубой и другими странами, вывод войск из Афганистана.

Кроме того, в активе его политической программы была нормализация отношений с Россией, ранее пришедшие в расстройство после агрессии Грузии против Южной Осетии. Обама обещал отойти от жестких методов республиканцев, предложив миру политику переговоров, а не угроз.

Наглядным показателем ожиданий от нового президента стало вручение ему в октябре 2009 года нобелевской премии мира. С формулировкой "за экстраординарные усилия в укреплении международной дипломатии и сотрудничества между людьми". Впервые в своей истории столь престижная премия вручалась как бы "авансом", то есть за будущие достижения, которые, как тогда казалось, несомненно будут. Тем сильнее было разочарование от дальнейших действий этого"миротворца".





Вместо установления мира, планета погрузилась в пучину кровавых войн. Во многом именно из-за действий администрации Обамы начались конфликты в Сирии и на Украине, а весь Ближний Восток стал ареной кровопролития и междоусобиц. Что в итоге и привело к резкому усилению и распространению разного рода террористических группировок, многим из которых администрация нобелевского лауреата ранее оказывала ту или иную поддержку. А некоторых продолжает поддерживать до сих пор.

Неудачей обернулась и внутренняя политику. Самым большим провалом здесь стала пресловутая реформа здравоохранения, на что были израсходованы миллиарды долларов, но которая так и не привела к нужным результатам.

Заступив на свой пост как "миротворец", Обама покидает его как главный мировой агрессор и абсолютный политический неудачник.

ДЭВИД КЭМЕРОН

Прошедший год стал временем провала и для премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона. При этом всего лишь пару лет назад его называли чуть ли не лучшим главой кабинета министров Соединенного Королевства. Все дело в провале референдума о независимости Шотландии, что тогдашний премьер записал в свой несомненный актив.

Однако вскоре Кэмерона ожидал сокрушительный провал. Придя к власти в 2010 году, он пообещал провести референдум по выходу Соединенного Королевства из Евросоюза. Таким образом политик намеревался выторговать у Брюсселя как можно больше преференций для Великобритании в составе Единой Европы. Фактически он намеревался шантажировать ЕС, причем ставка делалась на то, что британцы все равно не проголосуют за Brexit. В этом уверенность Кэмерона укрепляли социологи, предсказывавшие премьеру положительный результат.

Однако все повернулось совсем иначе. Британцы проголосовали за выход из Евросоюза, что стало настоящим шоком для Кэмерона, а также, видимо, концом его политической карьеры. Наступивший на свои собственные грабли политик по праву может считаться одним из главных "лузеров" прошедшего года.





МАТТЕО РЕНЦИ

Другим инициатором собственного провала стал теперь уже бывший премьер Италии Маттео Ренци. Политик предлагал провести референдум по конституционной реформе, суть которой состояла в изменении порядка формирования Сената, а также сужения полномочий регионов, в том числе по инфраструктурным и энергетическим вопросам. Кроме того, планировалось узаконить увеличение количества подписей для инициирования референдумов.

В итоге граждане высказались против поправок, что, спровоцировало политический кризис в стране. При этом проблемы в политике могут уже в ближайшее время самым неблагоприятным образом отразиться на банковском секторе Италии, который уже сейчас имеет около 47 миллиардов евро просроченных кредитов. И это на фоне государственного долга, достигшего 140 процентов ВВП. Политические и, как следствие, экономические неурядицы в Италии могут спровоцировать новую фазу кризиса в переживающей не лучшие времена Еврозоне.

Таким образом, неудача Ренци стала вторым сильным ударом по Единой Европе в 2016 году после Brexit. А это значит, что бывший итальянский премьер сам того не желая может стать одним из могильщиков находящегося и в без того непростом положении Евросоюза.

МИХАИЛ СААКАШВИЛИ

Кажется, что если и есть среди политиков прирожденный неудачник, то это экс-президент Грузии и теперь уже бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили. Провалившийся на посту главы грузинского государства и, казалось, отправленный в утиль политик, получил новый шанс после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. По всей видимости, кураторы Саакашвили из "вашингтонского обкома" решили дать ему еще один шанс, отправив управлять одной из самых богатых областей Украины. Справился ли он? Вопрос риторический.

Знал ли это бывший грузинский президент или нет, но на столь ответственной должности, как губернаторская нужно кропотливо работать. У Саакашвили же всегда гораздо лучше получалось пиариться, нежели заниматься нужными делами. На своей новой должности он то катался на велосипеде, то сносил заборы на пляже, то занимался какой-то другой невнятной деятельностью. Однако стать "своим" для одесситов у Саакашвили так не получилось, а его рейтинг оставался на стабильно низких отметках.

Впрочем, планы Саакашвили шли дальше Одессы. К лету 2016 года он задумывал создать новую партию, которая должна была разрастись до множества региональных филиалов и набрать необходимое количество голосов для прохождения в Верховную раду.

Однако надеждам политика не суждено было сбыться. Помимо своей собственной политической некомпетентности, роль сыграло противодействие лагеря Порошенко, в том числе главы МВД Арсена Авакова, который видел личную угрозу в Саакашвили.

В итоге совершенно бесцветное губернаторство грузинского экс-президента закончилось в ноябре 2016 года, когда он объявил об уходе в отставку. Впрочем, облажавшийся политик в очередной раз заявил о намерении создать новую партию. Однако памятуя о прошлом его политическом опыте, вряд ли новая затея экс-главы Одесской области выльется хоть во что-то, кроме очередной порции скандалов.

МИХАИЛ КАСЬЯНОВ

Еще один хронический политический неудачник, привыкший винить во всех своих провалах то власти, то "неправильный" народ. Прошедший год стал для Касьянова очень насыщенным и крайне интересным, что дало нам массу поводов для шуток над олицетворяемой им "несистемной оппозицией".

Приключения горе-оппозиционера начались уже в феврале. Приехавший в Нижний Новгород Касьянов явно не ожидал столь живого внимания к своей персоне со стороны журналистов, посему поспешно решил сбежать от них и задаваемых ими неудобных вопросов в подсобное помещение одного из местных отелей, где и просидел несколько часов, чем немало позабавил неравнодушную общественность.

Впрочем, одной лишь подсобкой приключения "борца за народное счастье" не ограничились. В том же месяце в одном из московских ресторанов неизвестные со словами "Касьянов, ты сволочь, позор, предатель, тебе не место в России", бросили ему в лицо торт. Случившееся вызвало закономерную реакцию пользователей в социальных сетях, породив ряд интернет-мемов.

Примерно в то же время начала разваливаться так называемая демократическая коалиция либеральных партий, главную роль в которой пытался играть Касьянов со своей партией ПАРНАС. Коллеги по "борьбе с режимом" обвинили незадачливого оппозиционера в стремлении к единоличной власти в рамках коалиции, а также полной управленческой некомпетентности.

В итоге надеявшийся стать лидером оппозиции на парламентских выборах в сентябре 2016 года оппозиционер оказался одним из главных неудачников думских выборов. Его партия, сосредоточившаяся на оголтелой критики власти, не набрала даже одного процента голосов избирателей. Таким образом, Касьянов, без сомнения, – главный неудачник во внутриполитической российской повестке в ушедшем году.