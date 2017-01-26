Скандальная переписка Ильи Яшина попала в Сеть

В интернете появилась скандальная переписка в соцсети "ВКонтакте", которую приписывают координатору "Открытой России" по Санкт-Петербургу Андрею Пивоварову и бывшему члену ПАРНАСа Илье Яшину. В ходе обсуждения они, в частности касаются темы передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви, называя это хорошим поводом для организации протеста.

Сайт Infotrader, специализирующийся на сливах в Сеть информации из взломанных почтовых ящиков и аккаунтов в соцсетях, выложил во всеобщий доступ свежую порцию хакерских данных. Как говорится на портале, переписка принадлежит координатору "Открытой России" по Санкт-Петербургу Андрею Пивоварову и экс-члену ПАРНАСа Илье Яшину.



Известно, что на 28 января Пивоваров вместе с яблочниками готовит митинг против передачи Исаакиевского собора в распоряжение РПЦ. Однако, как отмечается на портале, "не все так просто". Ведь, судя по переписке, еще в начале 2016 года Пивоваров, отмечает телеканал "Рен ТВ", хотел этой передачи, чтобы использовать ее как отличный повод устроить протест и подзаработать.





Также в выложенной в Сеть переписке обнаружились нелицеприятные высказывания в адрес депутата Заксобрания Петербурга Бориса Вишневского и стороннице несистемной оппозиции Марии Бароновой. В частности, речь идет о решении Михаила Ходорковского назначить Марию Баронову главой Фонда помощи заключенным.





Часть обнародованной переписки посвящена руководителю молодежного крыла ПАРНАСа Михаилу Коневу. Его Яшин по ходу общения с Пивоваровым опускает от "неплохого пионер-вожатого" до "бессмысленного человека". Речь также идет о националисте Александре Белове-Поткине. Он, как выясняется из опубликованных сообщений никакой не радикал, а придерживается либеральных взглядов.