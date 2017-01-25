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Как Киев наживается на бегстве украинцев
С февраля 2015 по декабрь 2016 года число потенциальных эмигрантов на Украине возросло на 6%. Больше всего желающих уехать их страны среди молодежи до 30 лет – 55%.
Украинский политолог Вадим Карасев уверен, что безвизовый режим с Евросоюзом (ЕС) выгоден властям страны не только из-за евроинтеграции. "Не нужно будет тут создавать рабочие места, меньше безработных будет стоять на учете, меньше нагрузка на бюджет из-за выплаты пособий. Люди будут уезжать за пределы страны и, более того, завозить сюда валюту", – цитирует эксперта НСН.
Отмена ЕС виз для украинцев может стать дополнительным стимулом для эмигрантов. Политолог уверен, несмотря на то, что речь идет только об отмене туристических виз, здесь имеется обширное поле для всяческих уловок. Например, под видом туризма может скрываться трудовая миграция.
Карасев считает, что причина желания украинцев бежать из страны объясняется не только экономическими трудностями. "Частично это тренд. Потому что современные молодые люди – космополиты", - пояснил политолог.
Он подчеркнул, что молодежь хочет получать лучшее образование и опыт в крупных западных корпорациях. По его словам, экономические причины для отъезда, как правило, стимулируют уехать из страны старшее поколение.
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