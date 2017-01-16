В Киеве предсказали распад НАТО

Депутат Верховной рады Украины и командир добровольческого полка Нацгвардии Украины "Азов" Андрей Билецкий рассказал о возможной причине распада НАТО. По его мнению, это может произойти в том случае, если большие страны альянса откажутся встать на защиту более мелких членов организации.

"Если большие игроки НАТО не смогут выполнить свои обязательства, то есть вступить в войну при нападении на кого-либо из членов, даже самого маленького, или будут рассказывать, что в Латвии или Эстонии, например, не российская агрессия, а бунт русскоязычного населения и это гражданская война, то НАТО, безусловно, развалится", – заявил он. При этом Билецкий добавил, что такая ситуация возможно в случае, если отдельные члены Альянса начнут искать новые подходы во взаимоотношениях с Россией для снижения градуса напряженности.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп подверг критике систему взаимоотношений между государствами-членами Североатлантического альянса. По его мнению, европейские страны должны больше заботиться о собственной безопасности и увеличить финансирование НАТО из своих бюджетов.





"Азов" – подразделение специального назначения Нацгвардии Украины, сформированное в мае 2014 года для действий в южных районах Донецкой области. Военнослужащих полка неоднократно обвиняли в мародерствах, пытках и изнасилованиях. Кроме того, солдаты полка "прославились" своим неравнодушным отношением к нацистской идеологии и соответствующим символам, которые они не стесняются демонстрировать на многочисленных выкладываемых в сеть фотографиях.

