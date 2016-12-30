Новый год Трамп хочет встретить со Сталлоне

Шоу "Голос" Скандальный развод Бузовой и Тарасова Дом-2 Новый год 2017 Обама выслал российских дипломатов
Политика

Кого мир потерял в високосный год

Известные политики, ушедшие из жизни в 2016 году
Политика

Главные политические курьезы 2016 года

Забавные, смешные и нелепые случаи с политиками

партнеры
Суббота 31 декабря
Лента новостей
19:06
Чем запомнился 2016 год
17:11
Нагиев обозвал беременную Гагарину "Фрекен Бок"
16:32
Самые необычные зеленые красавицы
15:34
В Россию пришел 2017 год
15:22
Медведев пожелал любви и согласия в 2017 году
15:05
Друзья раскрыли подробности расстрела Мирзаева
14:40
Главные научные открытия – 2016
14:38
Новые тренды феминизма
14:37
На кого стали чаще учиться россияне
14:05
Врачи спасают расстрелянного Мирзаева
13:46
Самые громкие аресты 2016 года
13:38
Украинская писательница закатила скандал из-за русской речи‍
13:17
Песков ответил на острые вопросы Кеосаяна
12:21
Карлсен в отчаянье сбежал с награждения Корякина
11:42
Звездные экспресс-диеты перед Новым годом
11:41
В Москве расстреляли скандального бойца ММА Мирзаева
11:27
За что любят новый год
11:16
Новогодний ритуал очищения жилья
11:02
Самые громкие свадьбы 2016 года
10:55
Ребенок Ксении Собчак стал событием года
10:53
Как необычно встретить Новый год
10:49
Как быстро убрать квартиру после новогодней вечеринки
10:47
Простые и вкусные закуски для новогоднего стола
10:43
Как правильно встретить год Огненного Петуха
09:42
Звезды поздравили читателей Dni.Ru с Новым годом (ВИДЕО)
09:31
Секреты новогоднего телевидения
00:01
Жена созналась в убийстве пропавшего посла
23:32
Победителем шоу "Голос" стала Дарья Антонюк
22:08
Что известно об экстренной госпитализации Константина Райкина
21:56
Тарасов празднует развод с Бузовой
21:42
Запрет на минуту молчания перед матчем оправдали правилами
21:29
Над украинскими ракетами посмеялся Рогозин
21:13
Сексологи дали советы на новогоднюю ночь
21:12
Чуркин: США решили преследовать детей
20:58
Стали известны главные наследники Джорджа Майкла
20:54
Константина Райкина экстренно госпитализировали в Москве
20:50
В доме на севере столицы загорелась квартира (видео)
20:41
В метро Москвы объявлена угроза взрыва
20:25
Карлсен закатил истерику после победы Карякина
20:15
Пассажир впал в кому после вылета из Шереметьево
20:07
Божена Рынска грубо обозвала россиян
20:00
В Германии хотят бороться с насильниками с помощью пароля
19:52
Госдепу нечего добавить к словам Путина
19:35
По делу об исчезновении посла Греции допросили полицейского
19:22
Самые странные новогодние традиции
19:08
В России посмеялись над украинскими ракетами
19:02
Ребенок пострадал от взрыва пиротехники под Москвой
18:52
Самбурскую отругали за неприлично дорогой подарок
18:31
Путин посмотрел фильм "Викинг" вместе с Козловским
18:24
Украина беспокоится за чужой газ
18:08
Кого забрал 2016 год
17:52
Модель умерла после липосакции
17:47
Солнцев: Сейчас у Бузовой начнется паранойя
17:42
Лучшие катки Москвы
17:38
Сотрудники мойки украли четыре елки на угнанной машине в Москве
17:27
Российских дипломатов вывезут из США отдельным самолетом
17:21
Под Миланом умер создатель "Киндер-сюрприза"
17:13
Убийцы бойца Росгвардии попали на видео
16:57
Путин оставил Порошенко без поздравления на Новый год
16:52
Рецепт стремительного похудения от звезды КВН
16:34
Божена Рынска: Я не уеду из России
16:31
Как сын Валерии заработал миллион в Instagram
16:22
Комиссия не нашла существенных нарушений в Кабардинском лесничестве
16:21
Избитая актриса отомстит Фролову из "Дома-2"
16:07
Фокусник Сафронов об изменах и ссорах
16:05
Лучшие идеи для новогодней ночи в Москве
15:55
В Ставрополе детей затянуло в эскалатор (видео)
15:44
Уральский бизнесмен задержан за стрельбу в прохожего
15:28
Россиян возмутили издевательства над пожилой дагестанкой (видео)
15:18
Полицейские Петербурга ищут 18 тонн мандаринов
14:59
Виторган обнародовал имя сына от Собчак
14:52
Путин ввел санкции против Северной Кореи
14:44
Украинской армии разрешили сбивать российские самолеты
14:40
Директор о надорвавшем сердце Кинчеве
14:36
Необычный рецепт оливье на Новый год
14:28
Пострадавший от удара Алентовой обвинил ее в бегстве
14:27
Лохматая Гагарина предстала без макияжа
14:04
Десять дагестанцев избили блогеров-андрогинов в Москве
13:48
Темнокожая звезда разочаровала Нагиева
13:42
Мигрант снял скальп с девушки в Подмосковье
13:40
Киркоров снял новогодний номер ценой жизни
13:29
Кто стал фавориткой Огненной Обезьяны
13:17
В ресторане в центре Москвы загорелся жир
13:11
Звезды встречают Новый год на пляжах
13:06
Захарова опровергла закрытие американской школы в Москве
13:00
Медведев назвал новые санкции антироссийской агонией
12:49
В Госдуме предлагают вернуть колхозы
12:31
Тарасов опечален разводом с Бузовой
12:30
Москвичка ищет "одноразового" любовника с корпоратива
12:19
Как высылали российских дипломатов
12:07
Новогодний конфуз Ларисы Долиной
12:02
Русофрения – болезнь 21 века
11:56
Приметы и обряды на Новый год
11:49
Следователи отвергли версию теракта при крушении Ту-154
11:45
У Шумахера проблемы с деньгами на лечение
11:31
Как Нетребко развлекается в Австрии
11:29
Ольга Бузова развелась с Дмитрием Тарасовым
11:13
Серена Уильямс выходит замуж за Оганяна
11:05
Госдеп заметил быстрый ответ России на санкции
11:03
Бойца Росгвардии в Москве убили из-за бутылки водки
партнеры

Самое читаемое

Украинская писательница закатила скандал из-за русской речи‍
В Москве расстреляли скандального бойца ММА Мирзаева
Тарасов празднует развод с Бузовой
Победителем шоу "Голос" стала Дарья Антонюк
Личная драма Александра Панайотова на "Голосе"
Политика

Новый год Трамп хочет встретить со Сталлоне

Дональд Трамп и Сильвестр Сталлоне. Фото: Dni.Ru
Американские СМИ выясили подробности новогоднего праздника, который для себя организовал избранный президент США Дональд Трамп. Ночь на 1 января он планирует провести в собственной резиденции "Мар-а-Лаго" во Флоренции, где помимо членов его семьи будут присутствовать 800 гостей.
прочитано 2361 раз

Среди нескольких сотен гостей, которые оказались приглашены на новогоднюю вечеринку Дональда Трампа, ожидается немало влиятельных и знаменитых людей. В частности, стало известно, что ночь на 1 января вместе с избранным президентом США могут провести знаменитый голливудский актер Сильвестр Сталлоне, а также музыкальный продюсер Куински Джонс.

Эксперты не сомневаются, что папараци найдут еще немало интересных гостей Трампа среди 800 приглашенных. Журналистам стала известна даже программа праздничного вечера. По данным издания The Hill, сперва гостей пригласят на коктейли, затем будет ужин, после которого предусмотрены танцы. Пресс-секретарь избранного президента США Шон Спейсер отметил, что в празднике примет участие  жена Трампа Мелания и его младший сын Баррон.

Впрочем, внимание западных СМИ оказалось сосредоточено на фигуре Сильвестра Сталлоне. Журналисты напомнили, что ранее актер отказался возглавить Национальный фонд искусств, как это предложил ему избранный президент США. Он отметил, что это очень лестное предложение, но сам он предпочитает сосредоточиться на другой общественной деятельности – помощи ветеранам Вьетнама.

Отметим, ранее Трамп рассказывал о нежелании видеть некоторых звездных гостей на свой инаугурации. Он подчеркнул, что хотел бы видеть на торжественной церемонии простых людей.

30 декабря 2016, 21:56
ФОТОРЕПОРТАЖ

Любимые женщины Трампа

567

Политика

Кого мир потерял в високосный год
Главные политические курьезы 2016 года
Новый год Трамп хочет встретить со Сталлоне
Как Путин вновь унизил бессильного Обаму

Шоу-бизнес

Нагиев обозвал беременную Гагарину "Фрекен Бок"
Личная драма Александра Панайотова на "Голосе"
Ребенок Ксении Собчак стал событием года
Звезды поздравили читателей Dni.Ru с Новым годом (ВИДЕО)

Проишествия

Друзья раскрыли подробности расстрела Мирзаева
Жена созналась в убийстве пропавшего посла
Модель умерла после липосакции
В Москве расстреляли скандального бойца ММА Мирзаева

Lifestyle

Конфузы и тайны новогоднего огонька
Звездные экспресс-диеты перед Новым годом
За что любят новый год
Как быстро убрать квартиру после новогодней вечеринки
Происшествия

В Москве расстреляли скандального бойца ММА Мирзаева

Чемпион мира по боевому самбо доставлен в одну из столичных больниц
Происшествия

Друзья раскрыли подробности расстрела Мирзаева

Злоумышленники стреляли в голову российского бойца Расула Мирзаева
Общество

Песков ответил на острые вопросы Кеосаяна

Пресс-секретарь президента России стал участником шоу-программы "Международная пилорама"

Шоу-бизнес

Прозябающая в нищете поп-звезда родила в Бразилии

Бывшая участница группы "Сливки" стала мамой во второй раз

Гороскоп

Новогодний ритуал очищения жилья
Как правильно встретить год Огненного Петуха
Гороскоп подарков на 2017 год
Астрологический прогноз с 26 декабря 2016 по 1 января 2017 года

Фоторепортажи

Звезды встречают Новый год на пляжах
Как живет 26-летняя миллионерша из Казахстана
Авербух утер нос Плющенко
Хабенского очаровала молодая актриса

Спорт

Врачи спасают расстрелянного Мирзаева
Карлсен в отчаянье сбежал с награждения Корякина
У Шумахера проблемы с деньгами на лечение
Серена Уильямс выходит замуж за Оганяна

Регионы

В Ставрополе детей затянуло в эскалатор (видео)
Россиян возмутили издевательства над пожилой дагестанкой (видео)
Ворона обокрала эстонца на границе с Россией
Раскрыты детали загадочного убийства женщины и ее сына под Москвой
+18 © 2016 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru