Новый год Трамп хочет встретить со Сталлоне

Американские СМИ выясили подробности новогоднего праздника, который для себя организовал избранный президент США Дональд Трамп. Ночь на 1 января он планирует провести в собственной резиденции "Мар-а-Лаго" во Флоренции, где помимо членов его семьи будут присутствовать 800 гостей.

Среди нескольких сотен гостей, которые оказались приглашены на новогоднюю вечеринку Дональда Трампа, ожидается немало влиятельных и знаменитых людей. В частности, стало известно, что ночь на 1 января вместе с избранным президентом США могут провести знаменитый голливудский актер Сильвестр Сталлоне, а также музыкальный продюсер Куински Джонс.

Эксперты не сомневаются, что папараци найдут еще немало интересных гостей Трампа среди 800 приглашенных. Журналистам стала известна даже программа праздничного вечера. По данным издания The Hill, сперва гостей пригласят на коктейли, затем будет ужин, после которого предусмотрены танцы. Пресс-секретарь избранного президента США Шон Спейсер отметил, что в празднике примет участие жена Трампа Мелания и его младший сын Баррон.

Впрочем, внимание западных СМИ оказалось сосредоточено на фигуре Сильвестра Сталлоне. Журналисты напомнили, что ранее актер отказался возглавить Национальный фонд искусств, как это предложил ему избранный президент США. Он отметил, что это очень лестное предложение, но сам он предпочитает сосредоточиться на другой общественной деятельности – помощи ветеранам Вьетнама.

Отметим, ранее Трамп рассказывал о нежелании видеть некоторых звездных гостей на свой инаугурации. Он подчеркнул, что хотел бы видеть на торжественной церемонии простых людей.