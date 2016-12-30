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Как Путин вновь унизил бессильного Обаму

Барак Обама. Фото: GLOBAL LOOK press/Pete Souza
Как удивительный и невероятный шаг охарактеризовала решение президента России Владимира Путина не принимать аналогичных мер в ответ на высылку российских дипломатов из США обозреватель канала CNN Джилл Догерти. А в Москве надеются, что выходка Обамы – последнее неумное решение уходящей администрации США.
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По мнению экс-главы московского бюро CNN Джилл Догерти, сейчас происходят из ряда вон выходящие события. Она подчеркнула, что по сути Владимир Путин заявил, что россияне уже не признают Обаму действующим президентом, ожидая, когда его место займет Дональд Трамп, и поэтому игнорируя действия Обамы. По сути российский лидер указал на бессилие уходящего главы Белого дома, уверены эксперты.

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Реакция российского президента не отвечать США аналогичными мерами удивила обозревателя, ведь, по ее словам, в подобных случаях "всегда действует принцип "око за око". "Путин сделал невероятный шаг. И я бы сказала, это очень в его стиле. Ему мастерски удаются непредсказуемые ходы". – цитирует Догерти RT.

"Отклонив американский вызов, Путин навлек огромный позор на Обаму", - заявила американская журналистка. "Президент Трамп также оказался в затруднительном положении. Все ожидают, что, вступив в должность, Дональд Трамп попытается преодолеть раскол в российско-американских отношениях", – резюмировала Догерти.

Российские эксперты считают, что Путин выбрал очень взвешенную позицию после высылки российских дипломатов из США. Профессор кафедры госуправления и национальной безопасности Дипакадемии МИД Иван Сурма призвал Россию быть сдержанной в этой ситуации и не давать симметричный ответ.

"Конечно же, прецеденты были, но чаще всего в период "холодной войны" между Москвой и Лондоном, Москвой и Вашингтоном. Когда действительно разоблачают агентуру другой страны, все делают тихо и незаметно. А вот, когда хотят публичной огласки, то делают это именно так, как сейчас", – цитирует эксперта НСН. "Это был расчет Обамы на симметричную реакцию, там ждали, что мы в ответ тоже должны выслать именно такое же количество послов из России", – подчеркнул Сурма.

Специалист отметил, что Россия правильно реагирует на текущую ситуацию. "На уровне президента выбрана разумная взвешенная позиция", – высказал свою точку зрения дипломат.

В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила надежду, что высылка из США российских дипломатов – это последнее неумное решение уходящей администрации США. "Хочется надеяться, что это последнее, что сделала нынешняя администрация для ухудшения двусторонних отношений. Последнее странное, неумное решение, которое направлено против людей, против их человеческих радостей против того, что объединяет людей по всему миру", – передает слова дипломата РИА Новости.

Американские дипломаты, которых можно было выслать обратно в США, отметят новогодние праздники в Москве. Президент России решил не опускаться до уровня "кухонной безответственной дипломатии". "Мы не будем запрещать их семьям и детям пользоваться привычными для них местами отдыха в новогодние праздники. Более того, всех детей американских дипломатов, аккредитованных в России, приглашаю на новогоднюю и рождественскую елку в Кремль", – заявил Путин.

 

 

Напомним, что администрация США объявила персоной нон-грата 35 российских дипломатов за якобы вмешательство в ход президентской компании в США. Российские дипломаты должны покинуть США до 1 января, однако они столкнулись с проблемой покупки авиабилетов. В ответ Владимир Путин распорядился выслать за россиянами отдельный самолет. 

Автор: Людмила Фоканова30 декабря 2016, 20:06

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