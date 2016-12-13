Собака Путина облаяла японцев (видео)

Президент России Владимир Путин пришел на встречу с японскими СМИ со своей собакой породы акита-ину по кличке Юмэ, подаренной ему в 2012 году губернатором префектуры Акита Норихиса Сатакэ. Японцы признались, что не ожидали увидеть животное и даже опешили.

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