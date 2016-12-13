Имя президента чаще всего упоминается в прессе
Перепалка произошла во время обсуждения бюджета
Собака Путина облаяла японцев (видео)
"Правильно испугались, потому что она строгая собака… Она выполняет охранные функции", – ответил Путин. Оказалось, что журналисты испугались любимца российского президента не зря. Юмэ, не "испорченная" дипломатическими мудростями, попросту облаяла представителей СМИ Страны восходящего солнца. Ролик был опубликован Russia Today.
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