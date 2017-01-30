Секретарша Геббельса умерла на 107-м году жизни

Бывшая секретарша министра пропаганды нацистской Германии Йозефа Геббельса Брунгильда Помзель умерла в возрасте 106 лет в собственном доме в Мюнхене, передает немецкое издание Deutsche Welle. Известно, что она работала на Геббельса в течение трех лет, практически до самого последнего дня его жизни.

До войны Брунгильда девять лет трудилась в новостном отделе немецкой правительственной вещательной корпорации и была вынуждена вступить в нацистскую партию. Затем устроилась в национальную вещательную корпорацию в Западной Германии и работала там до выхода на пенсию. Бывшая секретарша Геббельса никогда не была замужем, детей у нее нет.

Она жила, не привлекая к себе внимания, пока в 2011 году о ней не вспомнила немецкая пресса. Брунгильду Помзель называли одним из последних живущих членов внутреннего круга нацистского руководства.