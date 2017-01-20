Автомобиль протаранил толпу в центре Мельбурна

В Австралии, в центре Мельбурна, автомобилист совершил наезд на пешеходов. Он буквально протаранил толпу: в результате происшествия один человек погиб, порядка 20 получили ранения.
More than 10 police cars in the area. #bourkestreet corner #elizabethstreet closed to traffic. pic.twitter.com/etTln2A1kp— Tin Imp (@kayvee_imp) 20 января 2017 г.
Полиция перекрыла район, где произошла трагедия. Водитель арестован, сообщает "Газета.ru". Следователи полагают, что о теракте речь не идет.
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