Автомобиль протаранил толпу в центре Мельбурна

В Австралии, в центре Мельбурна, автомобилист совершил наезд на пешеходов. Он буквально протаранил толпу: в результате происшествия один человек погиб, порядка 20 получили ранения.

Полиция перекрыла район, где произошла трагедия. Водитель арестован, сообщает "Газета.ru". Следователи полагают, что о теракте речь не идет.