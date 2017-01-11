По делу об отравлении "Боярышником" задержали главу полиции

В результате массового отравления людей "Боярышником" в Иркутске был задержан глава городской полиции Денис Черемисин. Он подозревается в халатности, которая повлекла за собой смерть по неосторожности двух и более лиц.

Задержание Черемисина стало итогом расследования уголовного дела о массовом отравлении, передает "Газета.ru". Напомним, в результате происшествия пострадали более 100 человек, 77 из них скончались.