Москва обрушилась на Киев за шутки о "Боярышнике"

В Министерстве иностранных дел России возмутились поведением украинских дипломатов. Некоторые послы Незалежной в социальных сетях позволили себе шутки по поводу массового отравления россиян "Боярышником", передают газета "Известия".

"Не скажете, зачем украинские послы в социальных сетях публикуют "веселые картинки" на тему массового отравления в Иркутске поддельным спиртосодержащим средством "Боярышник"? – гласит текст сообщения, опубликованного на официальной странице внешнеполитического ведомства. В Киеве пока никак не объяснили по меньшей мере странное поведение своих дипломатов.

Что надо сделать для борьбы с контрафактным алкоголем?

Почти половина россиян считают, что для борьбы с контрафактным алкоголем необходимо понизить цены на алкогольную продукцию. Так ответили 43% граждан, свидетельствует опрос "Рамблер/новости".

Еще 33% респондентов считают, что в этих целях нужно ужесточить правила продажи спиртосодержащей продукции. 13% граждан заявили, что для борьбы с контрафактным алкоголем стоит запретить к продаже спиртосодержащие жидкости и настойки, а 5% – ввести сухой закон на территории всей страны.

2% граждан считают, что для решения данной проблемы требуется повысить цены на алкоголь. Порядка 4% опрошенных затруднились ответить на данный вопрос. В опросе приняли участие свыше 13 тыс. человек, он проводился 21 декабря.