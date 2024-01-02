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Вторник 2 января

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Почему мы откладываем дела на потом и как бороться с синдромом Скарлетт: советы магистра психологии

Почему мы откладываем дела на потом и как бороться с синдромом Скарлетт: советы магистра психологии
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Магистр психологии и основатель Центра Психологии и Коучинга “Мойпсихолог” Елена Бахметьева рассказала как побороть прокрастинацию.

“Я подумаю об этом завтра” — знакомо? Широко известная фраза Скарлетт О‘Хара — героини книги “Унесенные ветром”. А помните, как эта фраза звучит целиком? “Неужели это я совершила убийство? Не буду думать об этом сейчас, подумаю об этом завтра!”, — сказала себе Скарлетт, которая только что выстрелила в упор в грабителя, защищая семью, а сейчас ей нужно было спрятать тело и помыть пол, чтобы никто ни о чем не догадался. Эта фраза помогала ей не впадать в панику, не поддаваться сильным чувствам и переживаниям, а делать то, что было необходимо в данную минуту.

С одной стороны, это замечательно, если удается не поддаваться панике, чувствам, заниматься тем, что важно и нужно сейчас. Отложить дела, отключиться, отдохнуть и вернуться к ним на следующий день или когда это будет необходимо для конкретного дела. Когда получается реально оценить объем дел на день, корректно спланировать, расставить приоритеты и сделать важное сегодня, а остальное отложить. Ведь время и силы ограничены и это очень ценно, когда человек может адекватно оценить свою загрузку.

С другой стороны, “сделаю завтра” может быть бесконечным откладыванием важных дел, которые необходимо сделать, но при этом никак не получается ими заняться. А отпустить все равно не получается и мы можем начать себя ругать, испытывать неприятные чувства, гонять их внутри и тратить на них свою психическую энергию. Легче от этого не становится, но и дела не делаются.

Это один из самых распространенных запросов на работу с психологом — прокрастинация — откладывание дел на потом. А ведь для каких-то дел “потом” так и не наступает.

Почему так происходит?

Мы, как взрослые люди, умеем составлять список дел, расставлять приоритеты, оценивать, сколько времени нужно на выполнение той или иной задачи, использовать различные техники и упражнения для большей эффективности, но почему-то все равно откладываем и не приступаем к выполнению важного для нас дела. Отвлекаемся на социальные сети, переключаемся на проверку почты, обновление новостей, просмотры видео.

Почему не всегда получается договориться с собой, замотивировать себя или заставить усилием воли делать то, что нужно. И не всегда это про “не хочется”, иногда очень даже хочется, но все равно не получается. Потому что есть бессознательные причины — те, что мы не осознаем, но они влияют на нас, и у каждого они свои личные, индивидуальные, исходя из нашего личного опыта.

Фото: Елена Бахметьева

Почему мы откладываем дела? Бессознательные причины

Одной из причин может быть необходимость поддерживать уровень эмоционального напряжения и тревоги, кто-то может получать удовольствие от горящих дэдлайнов, которое не осознает. Все время нужно жить в стрессе, чувствовать себя таким образом востребованным, нужным, незаменимым, да и вообще чувствовать.

Или кто-то не может начать делать, потому что не уверен, что сможет сделать идеально, а для него это очень важно. Делать идеально или никак не делать. И тогда невозможно начать делать, получается только мечтать и фантазировать, как бы это могло бы быть. Такая ловушка перфекциониста.

Как вариант — можно передумать все возможные сценарии и варианты делания дел и ни на одном не остановиться, потому что если вдруг это сделать, то за это могут еще и наказать. Если что-то не получится, то наказание неминуемо — так можно жить в бессознательном, а бессознательное это 95% нашей психики. Эти причины могут не осознаваться, но жить внутри и останавливать от выполнения дел. Причины у всех могут быть разные, а результат один — дела откладываются.

Как с этим бороться?

А нужно ли с этим бороться? Гораздо эффективнее и надежнее посмотреть внутрь себя и понять свои причины, почему что-то невозможно сделать. Ведь с собой бороться бесполезно, с собой можно договариваться, себя можно понимать, можно осознавать свои бессознательные конфликты и причины – и тогда это будет работать в долгосрочной перспективе.

Задайте себе вопрос: “Почему я не могу это сделать?” Например, почему я мечтаю о своем бизнесе, но никак не напишу бизнес-план? Или с понедельника собираюсь начать бегать и все никак, собираюсь записаться к врачу, и уже болит, но почему-то не сегодня. Постарайтесь честно ответить себе на вопрос: “Почему нет?”

Рекомендую просто начать делать и двигаться хоть маленькими, но шажочками каждый день. И наблюдать за собой, что с вами происходит, что останавливает — пытаться услышать себя и свою внутреннюю мотивацию и ограничения/барьеры.

2 января 2024, 00:37
Фото: Nile/Pixabay
Дни.ру✓ Надежный источник

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