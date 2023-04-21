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Пятница 21 апреля

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"Синдром хорошей девочки": 5 советов, как от него избавиться

"Синдром хорошей девочки": 5 советов, как от него избавиться
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Перукуа

Перукуа

 Топ-исполнительница в жанре World Music в Австралии, музыкант, автор и ведущая тренингов по саморазвитию для женщин

Как снять с себя смирительную рубашку "хорошей девочки" и стать взрослой зрелой личностью?

Перестать быть "хорошей" – это не значит стать "плохой"

Сейчас нам постоянно говорят о неизбежности борьбы противоположностей. Голливуд и книжный мир дают иллюзию, что из "хорошего" можно выйти только в "плохое". Но это не так. Борьба с "синдромом хорошей девочки" подразумевает взросление и обретение себя, а не попытку вернуться в подростковый угар.

Состояние "девочки" продиктовано страхом старения. Но такая жизнь не делает вас моложе. Скорее вы становитесь слабее и как будто отдаете свою волю и свою сексуальность на откуп миру. Здесь важно понять, что время – это цикл перемен. Только приняв перемены, вы сможете развиваться. Это принятие позволит вам выйти из безвольной и взбалмошной позиции "девочки" в позицию сильной красивой женщины. Для этого перехода необходимо справиться с психологическими и энергетическими сдерживающими установками.

Как появляется "синдром хорошей девочки"?

Каждая девочка рождена для того, чтобы вырасти в женщину и расцвести в любви.

К сожалению, любовь и становится первым инструментом манипуляции. Родители могут неосознанно заложить в ребенка разрушительную модель поведения. Все дело в психологических установках: "Будь опрятной, будь милой, не шуми, перестань петь, перестань танцевать, не задавай взрослым вопросы, не пачкай платье и туфельки, сиди ровно, будь хорошей девочкой" и т. д.

В этот момент мы начинаем подавлять себя и отказываться от своей природы. Мы соглашаемся быть этой "хорошей" девочкой, чтобы заслужить любовь родителей. И проблема в том, что мы живем в этой модели поведения всю жизнь! Но это неправильно, так быть не должно.

Как научиться быть собой?

Избавившись от психологической установки "хорошей девочки", вы получите возможность быть самостоятельной, зрелой и счастливой женщиной. Для этого сделайте следующее:

1. Придумайте какую-либо провокационную ситуацию. Например, вы захотели развестись. Или решили оставить детей и уехать на юг на 3 месяца. Или задумали увольнение и переезд на Бали. Можно что-то попроще: допустим, вы хотите купить платье с глубоким вырезом. Или пойти на вечеринку без мужа.

2. Закройте глаза, сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов. Каждая такая "виртуальная" провокационная ситуация рождает целый рой внутренних голосов. Познакомьтесь с ними. Вы услышите своих родителей и других людей.

Примерно после второй ситуации, прокрученной в голове, новые голоса больше появляться не будут. Скорее начнется цикличное повторение одного и того же. Могут быть и слова поддержки, но чаще запреты, ограничения, угрозы и пр.

3. Выпишите все эти голоса на бумагу в форме таблицы, сделайте в ней 4 колонки. Колонка 1 – какую фразу сказал человек; колонка 2 – кто автор (чей это голос); колонка 3 – какой характер высказывания (подавление или поддержка). Четвертую колонку пока что оставьте пустой.

Заполнив таблицу, познакомьтесь с ней. Посмотрите на содержимое вашего ума. Повесьте эту бумагу на видном месте, изучайте ее хотя бы 2 раза в день.

4. Когда эмоции от увиденного утихнут, попробуйте заполнить четвертую колонку. К каждому голосу запишите мысль-антидот. Дайте свой ответ, который выбьет почву из-под ног у этого голоса, заберет у него власть над вами и вернет ее обратно вам!

Поймите, что вы уже не та маленькая девочка, которая не могла постоять за себя. Тем более, что другим голосам нечего делать в вашей голове. Ваши родители не должны жить в вашем сознании и управлять им. То же самое касается и учителей, бойфрендов и других людей.

5. Ваш ближайший месяц – это осознанное созерцание своего ментального процесса. Активно участвуйте в нем. Ни один голос-паразит не должен остаться без ответа. Постепенно их влияние снизится. И даже если вы будете замечать эти голоса, они не смогут вас заставить действовать по их воле. Вы начнете жить по установке "я – взрослая женщина, я все могу решать сама".

Такая ментальная проработка – это важный шаг, который поможет вам жить свободной и счастливой жизнью.

21 апреля 2023, 08:20
Фото: Elena Mayorova / Global Look Press / www.globallookpress.com

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