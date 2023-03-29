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Народные средства для мытья пола: как сэкономить на уборке

Народные средства для мытья пола: как сэкономить на уборке
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Пройтись босиком по чистому полу – истинное наслаждение, которое доступно без затрат, благодаря народным средствам.

Хранительнице домашнего очага важно знать, какие жидкости использовать при уборке. Чтобы помыть пол, необязательно покупать специальную бытовую химию. Многие хозяйки используют народные средства, когда хочется экономно привести в порядок дом или квартиру.

Важно понимать, что они подходят не для всех поверхностей, напоминает ОСН. Выбирать себе палочку-выручалочку стоит в соответствии с типом покрытия пола.

  • Уксус. Его обязательно нужно разводить. Подходит для мытья керамической плитки, линолеума, винила.
  • Солевой раствор/раствор соды. Нельзя использовать для очистки глянцевого пола. В остальном эти народные средства простые и эффективные.
  • Эфирное масло. Дарит помещению соответствующий запах. Кроме того, может применяться для дезинфекции.
29 марта 2023, 19:00
Фото: pixabay.com
ОСН✓ Надежный источник

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