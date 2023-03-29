Народные средства для мытья пола: как сэкономить на уборке

Головченко и Богославская: Мы воодушевлены и с позитивом смотрим на то, что нам предстоит

22 апреля в Москве пройдет турнир по спортивным бальным танцам "Кубок Кремля – Гордость России!". Организатор — президент Российского танцевального союза и Евро-Азиатского танцевального совета, почетный вице-президент WDC, заслуженный деятель искусств РФ Станислав Попов. Генеральный партнер турнира — "Газпромбанк" (АО).