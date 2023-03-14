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"Категорически нельзя": почему игры на смартфоне могут привести к трагедии

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Смартфоны не безопасны.

Современный мир тяжело представить без гаджетов, которые обеспечивают связь между людьми и выполняют массу других функций. Научно-технический прогресс в последнее время сделал большой рывок, однако в плане безопасности не все так радужно. Обычные смартфоны могут спровоцировать проблемы вплоть до пожара, если с ними не правильно обращаться.

Эксперт в сфере кибербезопасности Андрей Масалович рассказал RT, почему эксплуатация "умных" телефонов может привести к трагедии. По его словам, во время зарядки смартфон лучше не использовать из-за технических особенностей.

В первую очередь это касается игр, отмечает портал VSE42.RU. Обычно они требуют от смартфонов большой мощности. Вместо очередной виртуальной "победы" игрок может получить реальное возгорание из-за перегрева батареи.

Сайт "Вести Подмосковья" уточняет, что в 2022 году в России случилось более 500 пожаров из-за гаджетов, 86% из них спровоцировали неисправные зарядные устройства. Статистика налицо и с ней не поспоришь.

Так что заменять оригинальные компоненты смартфонов дешевыми подделками — плохая идея. Как говорится, скупой платит дважды.

14 марта 2023, 02:07
Фото: Ilya Galakhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
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