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Lifestyle
Что делать, если твоя жизнь – спланированный сценарий твоих родителей?

Что делать, если твоя жизнь – спланированный сценарий твоих родителей?

Татьяна Короткова

Татьяна Короткова блогер

 Психолог, сексолог, женский коуч
Что делать, чтобы психологически отделиться от родителей.
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Если ребенок не прошел все этапы сепарации от родителей, то во взрослом возрасте может продолжать существовать по их "законам". Такой взрослый будет продолжать жить в "родном гнезде", бояться принимать ответственные решения, ждать одобрения со стороны окружающих. Все это сильно снижает качество жизни и не дает развиваться, добиваться значительных успехов.

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Что такое сепарация?

Довольно длительное время многое из того, что касается жизни ребенка, решают родители: в какой сад ходить, в какой школе учиться, какие кружки посещать. Нередко папа с мамой даже "фильтруют" друзей, выбирают вуз. В результате маленький человек не может полноценно научиться управлять всеми аспектами своей жизни самостоятельно.

На сегодняшний день о сепарации, а именно – отделении ребенка от родителей – говорят все чаще. И не зря – ведь это действительно очень важный процесс. Первое отделение малыша от мамы случается в день родов, а дальше, каждый этап, ступенька за ступенькой, новый человечек должен пройти и стать самостоятельной единицей, способной брать на себя ответственность за свою жизнь. Он должен сепарироваться полностью: психологически, эмоционально, физически и экономически. Причем сделать это комплексно.

Сепарация: способы вернуть свою жизнь себе.

Самостоятельный заработок

Вы не можете отстаивать право на самостоятельность, если финансово зависите от своих родителей. Необходимо начать зарабатывать, причем столько, чтобы иметь возможность содержать себя полностью. Пока вы живете на дотации мамы и папы, сепарироваться от них невозможно.

Собственное жилье

Это не говорит о том, что следует немедленно купить свою жилплощадь. Необходим собственный "угол", за который вы будете платить самостоятельно. Что это будет – смотрите по заработкам и ситуации: комната в общежитии, квартира или дом. Там вы будете полноправным хозяином, принимающим решения: что, где и как расположено, какой у вас график дня, как часто делать уборку, какие продукты покупать и т. п. Это позволит почувствовать большую внутреннюю силу и уверенность, а отношения с родителями приобретут новый оттенок, начнут видоизменяться и строиться по-другому.

Серьезный разговор

Любые изменения начинаются с выстроенного диалога, поэтому – просто поговорите со своими родителями. Необходимо спокойно объяснить, что вы – взрослая, ответственная личность, хотите жить самостоятельно и сами за себя отвечать. Расскажите самым близким людям о дальнейших планах. Обычно этого достаточно, чтобы родители поняли и приняли вашу точку зрения. Только разговор не должен происходить на повышенных тонах и резких эмоциях. Продумайте свою речь, подберите аргументы и старайтесь не впадать в отрицательные эмоции, если мама и папа сразу вас не поняли.

Бережное отношение к родителям

Живя отдельно, не стоит постоянно рассказывать все подробности о своей жизни вплоть до мельчайших деталей, даже если раньше так было заведено. Родители слишком переживают за вас, и это естественно. Можно делиться отдельными моментами, но старайтесь не слишком углубляться в проблемы, поскольку это может встревожить ваших близких. Лишняя откровенность вполне способна привести к негативным последствиям.

Личные границы

Если вы не умеете их выстраивать, придется научиться. Родители должны понять, что у вас своя жизнь, вы можете быть заняты и поэтому не подходите к телефону или не бросаетесь сразу исполнять какую-то их просьбу. Важна «золотая середина»: не отталкивать грубо родителей, если они мешают, но и не бежать за помощью к ним же при появлении любой проблемы.

Отсутствие страха конфликтов

Если ваше мнение, ваш выбор родители принимают в штыки, конфликтной ситуации никак не избежать. Нужно понять, что противостоять родительским манипуляциям важно для выстраивания собственной жизни. Проясните для себя, что вы – отдельная личность, со своими целями, желаниями и потребностями, и придерживайтесь этой линии.

Взрослый человек должен понять, чего он хочет и кто он. Это важно, иначе стать отдельной единицей, способной жить самостоятельно и строить жизнь своей мечты, невозможно.

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 1 февраля 2023, 08:20 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

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