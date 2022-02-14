Куда сходить в Москве: афиша с 14 по 21 февраля

Последние недели зимы будут горячими – каждый день премьеры, презентации, выставки. "Дни.ру" представляют самые интересные мероприятия!

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

"Все не случайно"

Примадонне театра имени Пушкина Вере Алентовой исполняется 80 лет. К круглой дате она выпустила премьеру чудесного спектакля (реж. Евгений Писарев) "Мадам Рубинштейн". А теперь состоится и презентация ее мемуаров "Все не случайно". В них актриса рассказывает о себе то, о чем большинство звезд предпочитает умалчивать – не боится показаться читателям смешной, слабой, а подчас и отчаявшейся. Она вспоминает о своих ошибках и неудачах с улыбкой – так иронизировать над собой могут лишь люди с сильным характером, те, у кого светлая душа и любящее сердце. Для регистрации на мероприятие нужно прислать на почту admin@teatrpushkin.ru поздравления с юбилеем, адресованные Вере Алентовой! Авторов самых душевных посланий ждет приглашение на презентацию, а сами пожелания будут опубликованы в социальных сетях театра 21 февраля.

14 февраля, Театр им. Пушкина.

ПРЕМЬЕРА

"Человек из Кариота"

Леонид Андреев, создавая в начале прошлого века повесть "Иуда Искариот", писал "совершенно свободную фантазию" на тему о предательстве, добре и зле». Взяв за основу повесть Андреева и тексты Сельмы Лагерлеф, Лоренцо Валлы, Жиля Делеза и многих других, Андрей Стадников и Павел Семченко различными художественными методами в разных делают "совершенно свободную фантазию" Колебания между позициями с диаметрально противоположными идеями они исследуют через вертеп, документальный театр, музыкальный перформанс, голографию и цирк.

15 февраля, Боярские палаты.

ВЫСТАВКА

"Вбрызг и вдрызг"

Словами "вбрызг и вдрызг" начинается одноименная песня легендарного персонажа, рок-музыканта и лидера множества групп Егора Летова. Для названия выставки слова выбраны неслучайно — новая экспозиция галереи объединяет произведения искусства трех современных художников и коллекцию артефактов музыкальной сцены, связанной с Сибирским рок-клубом. Здесь будет представлен самиздат, фотографии, документы, в том числе, рукописи Егора Летова, магнитоальбомы Янки Дягилевой, архивные Дмитрия Ревякина (“Калинов мост”), звукозаписывающая аппаратура и инструменты сибирских рок-групп. Куратор коллекции Александр Кушнир отобрал для экспозиции абстракции Кирилла Басалаева, работающего по холсту бетоном, монументальный графический проект "Коллективные бездействия" Янины Болдыревой, посвященный проблемам постпандемийной действительности и произведения Павлы Марковой из проекта Punk’s not dead, в котором художница работает с осколками гранитных памятников, овалами могильных портретов и другими ритуальными материалами и техниками.

С 21 февраля, Галерея современного искусства 30/7 Gallery.

Уникальные иконы

Музей христианской культуры расширяет и дополняет коллекцию новыми уникальными экспонатами. Обновлена экспозиция зала Святителя Николая Чудотворца – одного из самых почитаемых святых в христианском мире. Теперь посетители могут увидеть редкое изображение Николая Чудотворца Великорецкого с восемью клеймами жития, созданную мастерами Центральной России в XVI веке, а также два ценных памятника: икону "Святитель Николай Чудотворец со Спасом Нерукотворным, Деисусом и избранными святыми" (первая половина XVI века) и икону с образом святого (первая треть XVII века). Зрителям покажут икону Святителя с мечом и градом, более известную, как Никола Можайский. Согласно преданию, во время осады Можайска жители города обратились к святому с молитвой о помощи, а он явился в небе с мечом в руках, и враг отступил. Или икону "Никола Раненый" – список с фотографии, на которой был запечатлен образ святителя Николая, находившийся на Никольских воротах Московского Кремля.

Музей христианской культуры.

NFT-галерея искусства



Здесь художники и крупные бренды могут физически показать свои digital-коллекции. Первой выставленной NFT-коллекцией станет коллаборация с известным художником Русланом Вяльцевым. Сама NFT-технология появилась несколько лет назад, но в конце прошлого года на нее возник огромный спрос. И теперь с ее помощью продают искусство, музыку, звуки, билеты на зрелищные мероприятия, столики в ресторанах и даже недвижимость. Студия ZAVTRA, которая создает цифровые аватары, цифровые продукты (одежда, архитектура, AR, VR) и продюсирует цифровых инфлюенсеров, покажет, как это работает.

17 февраля, арт-студия ZAVTRA.

ФИЛЬМ

"Одиннадцать молчаливых мужчин"

Ноябрь 1945 года. В Лондон прилетают футболисты московского "Динамо", чтобы сыграть серию матчей с непобедимыми до этого британскими командами, в числе которых – "Челси" и "Арсенал". Очаровательная английская корреспондентка решает сотворить сенсацию, влюбив в себя лучшего игрока русских, и выбирает самую симпатичную «жертву» среди советских спортсменов. Поживиться за счет турне, игры в рамках которого посетят сотни тысяч болельщиков, намерены и местные нечистоплотные букмекеры… Но "одиннадцать молчаливых мужчин", как окрестили отечественных футболистов англичане, преподнесут всем немало сюрпризов! Основанная на реальных событиях невероятная история, полная романтики, доброго юмора, шпионских приключений и футбольных страстей. Наши футболисты не только не проиграли ни одного матча, но и завоевали сердца английской публики, полностью перевернув ее представление о русском человеке и советской стране. "Динамо" стало символом нового мира, который зарождался на руинах Второй мировой войны. Режиссер: Алексей Пиманов. В ролях: Павел Трубинер, Роман Курцын, Андрей Чернышов, Алена Коломина и другие.

В кино с 17 февраля.

СИНДРОМ

Санкт-Петербург, наши дни. Город шокирован цепочкой странных самоубийств. По слухам, незадолго до гибели все жертвы видели жуткую безликую фигуру – Человека в белом. При похожих обстоятельствах пять лет назад погибли родители Карины и исчез отец Егора. Вместе молодые люди попытаются раскрыть зловещую тайну. Режиссер: Вячеслав Руденко. В ролях: Илья Коробко, Дарья Мельникова, Тимофей Дашук, Варвара Верховых и другие.

В кино с 17 февраля.

"Свингеры"



Свежая комедия с Дмитрием Нагиевым, Ириной Пеговой, Ильей Носковым, Натальей Рудовой. Поиск острых ощущений и желание выйти из семейного тупика сводят две пары на новогодней свингерской вечеринке. Предугадать исход эксперимента, затеянного в обоих случаях лишь по инициативе одного из партнеров, невозможно. Казусов и неловкостей не избежать. Российский ремейк одноименной комедии, снятой в Латвии в 2016 году и имевшей огромный успех в кино, теперь можно увидеть в онлайн-кинотеатре.

С 14 февраля, START.

СКОРО

"Любви небесный образ"

Уникальный спектакль на стыке жанров и форм – совместная работа Народной артистки России Светланы Крючковой и Праздничного мужского Хора Московского Данилова монастыря. Отдельные номера в канве программы исполнит Большой детский хор им. В.С. Попова, национальное достояние России, которое бережно хранит художественный руководитель и главный дирижер заслуженный артист РФ России Анатолий Кисляков. Светлана Крючкова впервые выступает с двумя ведущими хорами России. Хотя для Хора Данилова монастыря подобный опыт не первый: это единственный монастырский хор, который практикует "театрализованные" представления с большими артистами – Дмитрием Певцовым, Евгением Стебловым, Андреем Мерзликиным. Солисты и певчие коллектива – профессиональные музыканты с блестящим образованием, которых ювелирно подобрал художественный руководитель хора Георгий Сафонов. Они не служат в алтаре и не совершают таинств, но место их службы – в Даниловом монастыре. А их профессия, служение и таинство – музыка. В спектакле разворачивается вечный сюжет, сюжет любви и о любви: там, где любовь, там эмоции; там, где эмоции, слова излишни. Вместо них – Анна Ахматова, Марина Цветаева, Сергей Есенин, Сергей Рахманинов, Георгий Свиридов, Петр Чайковский и др.

25 февраля, Кремлевский дворец.